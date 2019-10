Klangfülle, die keine Wünsche offenlässt

Achim - Von Rüdiger Dürr. Auch bei seinem 24. Auftritt in Achim erfüllte das Heeresmusikkorps Hannover die Erwartungen der Konzertbesucher in der bis auf den letzten Platz besetzten Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums. Mit einem Programm, das keine Wünsche offenließ, bot das Orchester sinfonische Blasmusik auf höchstem Niveau.

Nach einer militärisch kurzen, humorvollen Begrüßung durch den Vorsitzenden des Traditionsverbandes der Steuben-Kaserne, Peter Hahnenfeld, zeigte das Heeresmusikkorps bereits mit dem ersten Musikstück, dem schwungvollen „Marsch 1. Batallion Garde“, sein beeindruckendes Klangvolumen. Wie auch den gesamten Abend über leitete Oberstleutnant Martin Wehn mit seinem engagierten, fordernden und stark führenden Dirigat das Orchester. Mit vollem Körpereinsatz und großen Gesten brachte er die Möglichkeiten des Klangkörpers beeindruckend zur Geltung. Zusätzlich moderierte er informativ über die einzelnen Musikstücke.

Nach diesem gelungenen Auftakt folgte eine exzellente Interpretation und Darbietung der Ouvertüre zur Operette „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppe. Temperamentvolle und melancholische Passagen wurden mit viel Feingefühl präsentiert, so dass man geradezu die Pferde traben und galoppieren zu hören glaubte.

Robert Sheldons „Longford Legend“ basiert auf drei Gedichten einer Sammlung irischer Straßenballaden. Saubere Soli von Trompete, Saxophon und Klarinette ließen spüren, was für ein großartiges Prunkstück für jedes Instrument des Orchesters diese Komposition ist.

Bevor es zur Filmmusik aus „The perfect storm“ von James Horner zum Abschluss des ersten Teil des Konzertes kam, folgte der wundervolle, lebendige und beschwingte „Victoriamarsch“ von Emil Neumann aus dem Jahr 1858. Horners „The perfect storm“ wurde von den 50 Musikern als ein emotionsgeladenes Medley zusammengeführt. Die von Ralph Ford arrangierten zwei musikalischen Höhepunkte aus dem Film mit „Coming home from the sea“ und der „Navy Hymn“ (Eternal Father Strong to Save) zeigten nochmals, wie präzise mit dynamischer Feinabstufung das Orchester in der Lage ist zu spielen.

Der strahlend flotte, sehr eingängige Marsch „The Bandwagon“ in einfacher ABA-Form des englischen Komponisten Philip Sparke leitete den zweiten Teil des Konzertes ein.

Den musikalischen Höhepunkt des Abends aber bot das Medley aus dem Musical „Miss Saigon“ von Claus Michael Schönberg. Diese Komposition war eine wirkliche Herausforderung an die Leistungsfähigkeit des Orchesters, und es meisterte sie mitreißend, voller Emotionen mit raffinierten Temposteigerungen, eleganten Übergängen und einem perfekten Solo des Hornisten. Oberstleutnant Wehn gelang mit diesem Stück ein feines sinfonisches Porträt mit den schönsten Songs des Musicals.

Große, fast ausgelassene Stimmung verbreitete danach Stabsfeldwebel Thorsten Sturmhöfel mit seiner Interpretation von Michael Bubles Song „Feeling good“. Stimmgewaltig lieferte er eine absolut perfekte Vorstellung. In einer Mischung aus Jazz und Soul hätte der Song zu jeder James-Bond-Verfilmung gepasst.

Mit dem österreichischen Marsch „Unter dem Doppeladler“ von Josef Franz Wagner endete das Konzert. Starker, stakkatoartiger Applaus war der Lohn für den Beweis der künstlerischen Vielseitigkeit dieses Orchesters.

Zwei Zugaben folgten noch. Zum Mitklatschen bot das Heeresmusikkorps Hannover dem gut aufgelegten Publikum als Erstes den „Hoch- und Deutschmeister- Marsch“ und als Überraschung zum „Kehraus“ das „Niedersachsenlied“. Traditionsgemäß endete dieses begeisternde Konzert mit der Nationalhymne.