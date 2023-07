Klärwerk soll keine Energieschleuder sein

Von: Michael Mix

Auf der Achimer Kläranlage soll die veraltete biologische Reinigungsstufe durch moderne, energiesparende Technik ersetzt werden. archivFoto © -

Achim – Die Achimer Kläranlage ist in die Jahre gekommen und zum Teil eine Energieschleuder, was natürlich auch die Kosten in die Höhe treibt. Die Führungsspitze des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, die nach eigenen Angaben eine „neue Betriebsstrategie“ verfolgt, will das möglichst schnell ändern. Steffen Zorn, technischer Leiter, und Peter Hollwedel, kaufmännischer Geschäftsführer, sowie nicht zuletzt Werksingenieur Dr.

Christof Heußner schlagen vor, außerplanmäßig 380 000 Euro in den Umbau des Belebungsbeckens und Belüftungssystems zu investieren.

In der Angelegenheit scheint dringender Handlungsbedarf zu bestehen, denn dafür unterbricht der Betriebsausschuss Abwasserbeseitigung sogar die politische Sommerpause. Das Gremium, das aus Vertretern der Ratsfraktionen und Mitarbeitern des Klärwerks besteht, tritt am kommenden Dienstag um 17 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Ratssaal zusammen.

Eine kürzliche Überprüfung der Belebungsanlage habe ergeben, dass die Belüftungseinheiten aufgrund ihres Alters marode seien, wodurch der Abwasserreinigungsprozess beeinträchtigt werde, heißt es in der Beschlussvorlage für den Ausschuss. „Das hat im Weiteren zur Folge, das Druckverluste entstehen, die den Energieverbrauch- und die Energiekosten unnötig erhöhen.“ Eine Reparatur sei wegen nicht mehr verfügbarer Ersatzteile nicht möglich.

„Aber auch die vorhandenen Gebläse unterliegen wegen ihres Alters einem deutlich erhöhten Instandhaltungsaufwand“, informiert der Betrieb weiter. Hinzu komme in der Folge auch hier ein stark erhöhter elektrischer Energiebedarf.

Die Belebungsbecken dienen nach Angaben des Eigenbetriebs der biologischen Reinigung von Schadstoffen. Die Nitrifikations- und Denitrifikationsanlage bestehe im Wesentlichen aus den Komponenten der Belüftungseinheit und den dazu notwendigen Drucklufterzeugern, auch Gebläse genannt. All das verursache immerhin 40 Prozent des Energiebedarfs des Klärwerks.

Vor diesem Hintergrund habe der Bauingenieur des Betriebs in Abstimmung mit der Leitung eine umfangreiche Erneuerung der technischen Anlage im Bereich des Belebungsbeckens ausgearbeitet, erfährt der Ausschuss. Das Konzept sehe den Einsatz moderner und energieoptimierter Komponenten vor, die den vorhandenen Energiebedarf um bis zu 50 Prozent reduzierten. „Die Installation von moderner Messtechnik zur Automatisierung der Anlagenkomponenten rundet das neue Investitionsvorhaben ab.“

Heußner empfiehlt, „die Maßnahme zeitnah planerisch und baulich umzusetzen“. Die dafür fällige Investition, die sich „nach vorläufigen Berechnungen“ auf rund 380 000 Euro belaufe und nicht im Wirtschaftsplan des Betriebs für dieses Jahr enthalten sei, solle über eine außerplanmäßige Auszahlung finanziert werden. Dafür stünden Mittel aus dem gestrichenen Projekt „Neubau eines Hochschlammbehälters“ zur Verfügung.