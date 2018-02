Kläning heißt jetzt Klatte

Handwerksbäckerei aus Thedinghausen führt Geschäft an Verdener Straße 37 weiter

+ Eine Kundin der neuen Filiale der Bäckerei und Konditorei Klatte in Uesen nimmt von Luisa Elvers (Mitte) Brot und Brötchen entgegen. Zur Filialeröffnung stellte sich auch Inhaberin Anja Elvers hinter den Verkaufstresen und unterstützte die neue Filialleiterin Angela Kube (ganz rechts) tatkräftig. - Foto: Duncan

uesen - Den Butterkuchen von Klatte gibt es nun auch in Achim-Uesen: An der Verdener Straße 37 eröffnete die Bäckerei und Konditorei Klatte mit Hauptsitz in Thedinghausen gestern eine neue Filiale. Mit den Geschäften in Emtinghausen und Morsum ist es die dritte Außenstelle.