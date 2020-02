Kita-Neubau in Awo-Händen?

Achim - Von Sandra Bischoff. Eine weitere Kindertagesstätte mit Platz für vier Gruppen könnte in den nächsten zwei Jahren an der Leipziger Straße entstehen – auf dem freien Gelände des Seniorenzentrums der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Diese würde dann auch als Betreiberin der Einrichtung fungieren. Im Sozialausschuss am Montagabend stellten Mitarbeiter des Bezirksverbands Hannover ihr Konzept vor.

„Seit 73 Jahren betreiben wir Kitas und sind damit der älteste Träger in Niedersachsen“, erklärte Knud Hendricks, Spartenleiter Jugendhilfe und Kindertagesstätten. „Wir mussten nicht entnazifiziert werden, weil wir während des Dritten Reichs verboten waren“, lieferte er auch sogleich den Grund dafür. Zurzeit ist die Awo nach eigenen Angaben Trägerin von 22 Kindertagesstätten im nördlichen Niedersachsen. Dabei handele es sich um Krippen, Kindergärten und Horteinrichtungen.

Die Einrichtungen folgten den Prinzipien des Wohlfahrtverbands: Freiheit, Gleichheit, Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität, erläuterte Fachberaterin Beate Rempe, die auch für die Achimer Kita zuständig wäre, würde sie gebaut. Die Awo verfüge über ein pädagogisches Rahmenkonzept für Krippe, Kita und Hort. Zudem gebe es für die Themen Integration und Inklusion Entwürfe.

„Wir sind ein großer und erfahrener Träger und verfügen über eigene Fachberatungen sowie eine eigene Fortbildungs-Akademie“, führte Hendricks weiter aus. „Wie finden Sie in Zeiten des Fachkräftemangels Erzieher?“; wollte Wolfgang Mindermann von der Gruppe SPD/Mindermann wissen. Die Awo betreibe eine sehr professionelle Vermittlung von Arbeitskräften, erklärte Hendricks. „Wir haben in Hannover drei Kollegen sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Mitarbeiter zu rekrutieren.“ Durch die eigene Akademie gebe es außerdem keinen Mangel an Führungskräften. „Wir haben immer eine Leitung für neue Einrichtungen.“ Es sei noch nie passiert, dass eine Einrichtung wegen fehlenden Personals nicht starten konnte. Hendricks zufolge liegt das unter anderem an der Bezahlung, die in Anlehnung an den Öffentlichen Dienst erfolge. Zudem fungierten neue Kitas oft als sogenannter Ankerpunkt und seien deshalb sehr beliebt.

Ziel bei potenziellen Neubauten sei es, mit bestehenden Awo-Einrichtungen zu kooperieren und Synergieeffekte zu nutzen, wie etwa mit dem Seniorenheim an der Leipziger Straße. Dessen Küche sei beispielsweise auf die Verpflegung von 250 Personen ausgerichtet, in dem Seniorenzentrum lebten aber lediglich 100 Senioren. „So können wir die Küche auch für die Verpflegung der Kita-Kinder nutzen und müssen keine neue bauen“, erklärte Hendricks.

Auf der Freifläche neben dem Seniorenzentrum könnte die neue Kita entstehen. Das Areal sei groß genug für ein Gebäude und ein Außengelände. Der Bau solcher Einrichtungen ist laut Hendricks kein Neuland für den Verband, der in solchen Fällen auf einen eigenen Architekten zurückgreife.

Wie der Zeitplan aussehe, wollte Karl-Heinz Lichter (CDU) wissen. „Wir brauchen die Plätze ja eigentlich gestern.“ Um das notwendige Baurecht zu schaffen, benötige es ein Jahr, so Hendricks. Die Eröffnung könnte ihm zufolge im Januar 2022 stattfinden. Die Awo baut das Gebäude und vermietet es dann an die Stadt. „Wir haben keinen Anspruch, über die Immobilie Geld zu verdienen. Im Gegenteil: Unsere Finanzierungskosten spiegeln sich in der Miete wider“, erklärte Hendricks.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder sei in diesem innenstadtnahen Bereich bis Mitte der 30er-Jahre vorhanden, so die Prognose von Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker.

Der Ausschuss nahm die Vorstellung zur Kenntnis. Allerdings stand der Punkt im anschließenden nicht-öffentlichen Teil noch einmal auf der Tagesordnung.