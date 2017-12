Kita-Engpässe: Stadt nimmt viel Geld in die Hand

Nachtragshaushalt soll manches bessern

Achim - In weihnachtlicher Eintracht verabschiedete der Organisations-, Finanz- und Personalausschuss des Achimer Stadtrates am Donnerstagabend einstimmig den ersten Nachtragshaushaltsplan 2017/2018. Vor allem die Engpässe bei der Kinderbetreuung machen Mehrausgaben erforderlich. Die könne die Stadt angesichts der „außerordentlich guten Ertragslage“ verkraften, merkte Kämmerer Peter Hollwedel an.