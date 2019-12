„Kirche muss nah an den Menschen sein“

Katholik Kurth sieht nur durch Wandel Zukunft für die althergebrachte Institution

+ Reinhard Kurth ist Mitglied der katholischen Kirchengemeinde St. Matthias. Foto: mix

Achim - Von Michael Mix. Zu Weihnachten sind die Kirchen wieder voll. Aber sonst? Den großen Kirchen in Deutschland gehen die Gläubigen verloren. Taufe, Kommunion oder Konfirmation sind längst nicht mehr selbstverständlich. Mit Gott, mit Jesus, dessen Geburt vor rund 2 000 Jahren Christen heute in Achim und auf der ganzen Erde feiern, können viele in einer säkularisierten, vom Konsum geprägten Welt nichts anfangen. Die evangelische und die katholische Kirche erreichen mit ihren Botschaften den Großteil der Menschen kaum noch. Missbrauchs- und Finanzskandale erschüttern die althergebrachten Institutionen zusätzlich. Viele Katholiken wollen sich auch nicht mehr damit abfinden, dass Frauen vom Priesteramt ausgeschlossen sind. Zumal immer weniger junge Männer den Wunsch verspüren, Pfarrer zu werden und immer mehr Gemeinden ohne Seelsorger vor Ort dastehen. Wie ist es vor diesem Hintergrund bestellt um die Zukunft der Kirche? Eine Frage, die Reinhard Kurth von der katholischen Kirchengemeinde St. Matthias in Achim umtreibt.