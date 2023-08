Von der Bank an den Altar

Von: Dennis Bartz

Amelie Harder genießt die Ruhe in der St.-Laurentius-Kirche. Wenn sie am morgigen Sonntag ab 10 Uhr als ehrenamtliche Gottesdienstleiterin eingeführt wird, hofft sie aber auf volle Bänke – und auf möglichst viele junge Besucherinnen und Besucher. © BARTZ

Achim – „Ich bin gerne hier in der Kirche und genieße die Ruhe, wenn niemand außer mir da ist“, sagt Amelie Harder und setzt sich fürs Pressegespräch auf eine der hinteren Bänke in der St.-Laurentius-Kirche. Dabei ist das eigentlich nicht mehr der Platz, der künftig für die Achimerin vorgesehen ist: Denn beim Gottesdienst mit anschließendem Empfang am morgigen Sonntag, ab 10 Uhr, wird sie als neue Lektorin in die Kirchengemeinde eingeführt.

Die 21-Jährige wird nach dem erfolgreichen Abschluss ihres U25-Lektorinnen-Kurses künftig ehrenamtlich Gottesdienste leiten. „Ich bin damit die jüngste Lektorin hier in der Gemeinde. Zwei Gottesdienste habe ich bereits übernommen, zuletzt im Dezember – bis auf ein paar kleine Patzer, die hoffentlich niemand bemerkt hat, lief das schon sehr gut. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht“, erklärt sie.

Eine Karriere als Pastorin strebt Harder nach eigenen Worten derzeit aber nicht an, stattdessen studiert sie Inklusive Pädagogik und Englisch in Bremen. „Ich möchte Lehrerin mit Förderschwerpunkt werden. Wenn alles nach Plan läuft, sollte ich das Studium mit anschließendem Referendariat in fünfeinhalb Jahren abgeschlossen haben“, rechnet sie vor. Mit ihrer Begeisterung für die kirchliche Arbeit und ihrem Glauben an Gott steht sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis eher allein da, gesteht sie: „Ich fühle mich dort damit schon wie eine Exotin. Aber sie akzeptieren meinen Weg voll und stehen hinter mir. Mein Glaube ist kein großes Thema bei uns“, erklärt Amelie Harder, deren Elternhaus ebenfalls nicht außergewöhnlich christlich geprägt ist.

„Der Glaube verbindet vor allem meine Mutter und mich. Sie hat mir dabei immer freie Wahl gelassen und lediglich Angebote gemacht. Ich habe dann von mir aus ,Ja‘ zu Gott gesagt“, betont die Studentin, die in ihrer Freizeit gerne kreativ ist: Sie fotografiert, reitet, malt, schreibt Geschichten und verschönert alte Bücher mit neuem Einband. „Ich liebe Bücher. Und das Binden ist für mich sehr meditativ“, erklärt Harder, die schon als Konfirmandin gerne bei Gottesdienst-Vorbereitungen geholfen hatte.

Nach ihrem Abitur an der Freien Evangelischen Bekenntnisschule Bremen im Jahr 2021 absolvierte sie einen einjährigen Bundesfreiwilligendienst in Hannover, bei dem sie unter anderem politische Planspiele mit Schülerinnen geleitet hat.

Nach ihrer einjährigen Lektorinnen-Ausbildung mit anschließendem Praxisteil fühlt sie sich nun gut auf die neue Aufgabe vorbereitet: „Wir haben Fürbitten und Predigten geübt, haben viele Gottesdienste besucht und gesungen. In dieser Zeit habe ich meine Begeisterung fürs Singen entdeckt“, berichtet die Achimerin, die am Sonntag den Gottesdienst unterstützen und im nächsten Jahr am 4. Februar ihren nächsten eigenen leiten wird.

Dann hofft sie darauf, auch viele Menschen ihrer Generation in der Kirche zu sehen: „Es ist mir besonders wichtig, junge Leute zu erreichen und sie mit den Liedern, die ich auswähle, mitzunehmen.“

Neben klassischen Kirchenliedern aus dem Gesangbuch setzt sie dabei auf moderne Popmusik: „Bei dem Song ,Praise you‘ von Fatboy Slim beispielsweise bekomme ich immer gute Laune – die Besucher des Gottesdienstes ganz sicher auch“, ist Harder überzeugt, die nach ihren ersten beiden eigens geleiteten Gottesdiensten viel Zuspruch von den älteren Besuchern erhalten hatte. „Sie finden es toll, dass ich mich in meinem jungen Alter bereits in der Kirche engagiere“, freut sich die 21-Jährige.

Der U25-Lektorinnen-Kurs, an dem sie mit weiteren 15 jungen Menschen aus verschiedenen Kirchenkreisen teilgenommen hatte, fand jeweils am Wochenende in der Freizeit- und Begegnungsstätte in Oese statt. Persönlich habe ihr das viel gebracht, betont sie: „Ich kann jetzt selbstbewusster vor vielen Menschen auftreten sowie besser und freier sprechen.“ Als ehrenamtliche Gottesdienstleiterin möchte sie der Kirchengemeinde nun etwas zurückgeben.

Das freut Pastorin Irmela Büttner, die den Gottesdienst mit der Einführung am Sonntag leiten wird. „Es geht an diesem Sonntag um die große Linie des christlichen Glaubens mit seiner Verbundenheit zum Judentum“, klärt Büttner auf, die findet: „ Da passt es, dass mit Amelie Harder ein junger Mensch in das Lektorinnenamt eingeführt wird, der diesen Glauben in der heutigen Welt weitertragen möchte.“ Und dabei hofft die 21-Jährige auf gut gefüllte Bankreihen ...