Kindersegen erfordert Bauboom

Achim - Ferienzeit ist meist Hochzeit für die Bauhandwerker in Schulen und Kindergärten, können sie doch in den leeren Gebäuden konfliktfrei ihrer oft lauten Arbeit nachgehen. So laufen auch jetzt wieder in diversen Achimer Schulen und Kindergärten kleinere Reparaturen und Verschönerungsarbeiten, die nicht mehr wie früher von städtischen Handwerkern, sondern von beauftragten Firmen ausgeführt werden. Die Fassade des Bierdener Kindergartens der Lebenshilfe im städtischen Altgebäude an der Bremer Straße wird so zum Beispiel aufgehübscht.

Die großen Ferien werden aber nicht nur für kleinere Arbeiten, sondern auch für größere Projekte genutzt. In der Badener Grundschule zum Beispiel wird der gesamte, in die Jahre gekommene Sanitärtrakt erneuert. Die Stadt nutzt hier den Geldsegen eines Konjunkturprogramms von Bund und Ländern und bekommt für das Gesamtpaket von 420 000 Euro 391 000 Euro Zuschüsse. Die neuen Toiletten und Waschbecken werden natürlich nicht fast eine halbe Million kosten, sondern in dem Konjunktur-Gesamtpaket sind auch ein schon 2017 eingebauter neuer Fahrstuhl und eine für 2020 geplante Fassadenerneuerung enthalten.

In Baden besonders, aber auch in anderen Ortsteilen mit ihren Kindersegen platzen Kindergärten und Schulen aus allen Nähten, nachdem die Stadt lange viele neue Wohngebiete ausgewiesen und besiedelt hat und zu spät Vorsorge für die dann nötigen Kindergärten und Schulen getroffen hat. In Baden hat sich die Stadt beholfen, indem die im Gebäude untergebrachten Janusz- Korczak-Schule und die Likedeeler-Schule plus Kindergarten der Lebenshilfe ihre Räume für die Grundschule räumen müssen. Da die Stadt dieses einmalige Reformprojekt aus Grundschule und zwei Schulen für Kinder mit verschiedenen Behinderungen erhalten will, ist ein Neubau für diese nicht staatlichen Schulen auf dem Gelände geplant.

Die Planungen des städtischen Fachbereichsleiters Steffen Zorn und seiner Mitarbeiter gehen noch ein paar hundert Meter weiter. Auf der schönen Baumwiese neben dem Badener Friedhof soll bis 2021 nach dem Vorbild des schon neuen Lahof-Kindergartens bis 2021 ein weiterer Kindergarten entstehen. Für das neue Gesamtkonzept inklusive Parkplätzen für Friedhof und Kindergarten wird der vordere Bereich mit Müllcontainern direkt am Friedhofszaun neu gestaltet werden.

Groß schlägt die Stadt auch in Uesen zu, wo nach den Herbstferien der große Erweiterungsbau der Ueser Grundschule für 3,6 Millionen Euro bezugsfertig sein soll. Die Schule bekommt dann Fachräume und ein umgebautes, modernisiertes Lehrerzimmer.

Für 2,5 Millionen Euro erhält Uesen für den zweiten Kindergarten in der Heinrich-Laakmann-Straße einen weiteren Erweiterungsbau. In Zeiten fehlender Zukunftsplanung in Achim hatte man diese Fläche schon fast an ein Wohnungsbauunternehmen verkauft.

Gewiss nicht von Pappe sind die zehn Millionen Euro, die Achim für den Umbau der Haupt- und Realschule zu einer barrierefreien Integrierten Gesamtschule ausgibt mit neuer Mensa und Erweiterungsbau Richtung Bahnstrecke.

Erweitert wird auch die Astrid-Lindgren-Schule im Norden der Stadt. Erst einmal werden jetzt aber Klassencontainer auf dem Schulhof aufgestellt. Ein Container wird auch die Heimat des Hortes in Bierden sein, damit Räume für den Regulärbetrieb der Schule frei werden.

In Uphusen hat man nach langen Scharmützeln den Streit um Kindergartenräume in der Grundschule erst einmal befriedet. Die Stadt wird aber um den Neubau eines Kindergartens für vier bis fünf Gruppen nicht vorbeikommen, unterstreicht Fachbereichsleiter Steffen Zorn. Da das schon beengte Schulgelände dafür nicht in Frage kommt, hat Zorn bereits einen anderen Standort im Auge. Den verrät er uns aber nicht, da erst die Kommunalpolitiker nach der Sommerpause darüber informiert werden sollen.