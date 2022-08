Kindergrabfeld auf Achimer Parkfriedhof

Von: Michael Mix

Teilen

Unweit der Kapelle soll auf dem Parkfriedhof ein Kindergrabfeld auf einer freien Fläche von etwa sechs Metern mal 15 Metern angelegt werden. © Mix

Achim – Ein Kindergrabfeld soll auf dem Parkfriedhof angelegt werden. Die Idee dazu stammt vom Verein Sterneneltern Achim.

„Ja, wir haben das bei der Stadt beantragt“, bestätigt Vorsitzende Stefanie Gebers auf Nachfrage. Das Grabfeld solle für die Eltern und weitere Angehörige von vor, während oder kurz nach der Geburt verstorbenen Kindern einen Ort für ihre Trauer schaffen. Aber auch Mädchen und Jungen, die vielleicht durch einen Unfall oder an Krebs ums Leben gekommen sind, könnten dort laut Gebers beerdigt werden.

Die Stadt plant „Kindergrabstätten für Beisetzungen von Verstorbenen bis zum zwölften Lebensjahr“. So steht es in einer Beschlussvorlage der Verwaltung für den Ratsausschuss für Bauunterhaltung und Umwelt, der sich am Montag, 19. September, 17 Uhr, in öffentlicher Sitzung im Ratssaal mit dem Thema befasst.

In jüngster Vergangenheit habe es „vermehrt Anfragen von Angehörigen nach einem gesonderten Kindergrabfeld“ auf einem Friedhof der Stadt gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Aber Haupttriebfeder in der Sache waren ja offenbar die Sterneneltern, deren Vorsitzende „Bedarf“ für solch ein neues Angebot in Achim geltend macht.

Der Verein, der weit über die Grenzen des Landkreises hinaus tätig sei, habe im vergangenen Jahr „allein 65 Akutfälle“ betreut, berichtet Gebers. Wieviel Mütter und Väter ihren verstorbenen Nachwuchs dann tatsächlich in Achim beerdigen ließen, könne sie allerdings nur schwer abschätzen.

In enger Abstimmung mit den Sterneneltern seien mögliche Standorte und die Ausgestaltung eines Kindergrabfelds erarbeitet worden, erläutert Verwaltungsmitarbeiter Heiko Haase in der Sitzungsvorlage und fügt hinzu: „In die Überlegungen wurden die hiesigen Bestattungsunternehmen als auch die ortsansässige Friedhofsgärtnerei und ein Steinmetzbetrieb einbezogen.“

Als passenden Standort für die neue Erinnerungsstätte, auf der Erdbeisetzungen vorgesehen sind, guckten die Beteiligten den städtischen Parkfriedhof aus. Auf einem unbelegten Areal im direkten Umfeld der Kapelle steht Haase zufolge eine Fläche von etwa sechs Metern mal 15 Metern für den genannten Zweck zur Verfügung.

Das Gestaltungskonzept der Stadt sieht auf dem ins Auge gefassten Areal eine Erinnerungsstätte mit Bäumen, Bank, Sandkiste und Zaun vor. skizze: Stadt © -

Das Kindergrabfeld soll möglichst „zeitnah“ entstehen. Für die beabsichtigte Anlage mit Bäumen, Bank, Sandkiste und Zaun drumrum hat die Verwaltung Kosten von rund 2 000 Euro veranschlagt.

Sollte der Ausschuss mit dem Konzept einverstanden sein, müsste er auch die Friedhofsgebührensatzung zum 1. November dieses Jahres anpassen. Für Beisetzungen in der letzten Ruhestätte für Kinder sollen nach dem Dafürhalten der Verwaltung zwei unterschiedliche Tarife gelten. Für Grabstätten mit den Abmessungen 1,2 Meter mal x 2,4 Meter schlägt Haase eine Gebühr von 400 Euro vor, für halb so große oder noch kleinere Gedenkorte für ihren Nachwuchs hätten die Eltern 200 Euro zu entrichten.

„Das sind moderate Kosten“, sagt Stefanie Gebers. „In Bremen müssen 800 Euro gezahlt werden.“