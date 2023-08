Kinder finden Klöppeln cool

Teilen

Mit einem Blick und flinken Fingern bringt Christiane Ulrich wieder Ordnung in die Arbeit. © LEIPOLD

Achim – „Kreuzen, drehen, weg, kreuzen, drehen, weg“, murmelt Linus, während er mit seinen Händen die zehn Klöppel mit den blauen und roten Fäden immer paarweise von rechts nach links bewegt. „Jetzt zweimal drehen.“

Durch das offene Fenster dringt das Geräusch der vorbeifahrenden Autos. Ansonsten ist im Obergeschoss des Clüverhauses nur das leichte Klackern der Klöppel zu hören. Die fünf Kinder und Jugendlichen blicken konzentriert auf ihre mit Stoff überzogene Arbeitsfläche aus Styrodur und einer Filzmatte, auf der ihr Motiv festgemacht ist, und folgen dem Grundrhythmus der Handarbeit. „Das sieht aus wie Weben“, stellt der Neunjährige fest.

„Das Klöppeln ist gewissermaßen eine Mischung aus Weben und Flechten“, stimmt Christiane Ulrich vom Achimer Heimatverein zu, die den Ferienspaß seit elf Jahren anbietet.

Thea hat sich dieses Mal eine Maus ausgesucht. Sie kreuzt und dreht ihre rosa und blauen Fäden gekonnt und steckt sich das fortschreitende Muster mit Stecknadeln nach und nach selber fest. „Wenn man erst einmal alles verstanden hat, dann geht es“, sagt die Neunjährige. Sie hat das Klöppeln das erste Mal beim Mühlentag im vergangenen Jahr ausprobiert und war so begeistert, dass sie sich gleich für den zweistündigen Schnupperkurs von Ulrich in den Sommerferien angemeldet hatte. „Für mich ist das inzwischen ein Hobby“, sagt sie.

Lotta, die neben ihr sitzt, ist ebenso das dritte Mal dabei. Auch sie hat sich ein etwas komplexeres Muster ausgesucht, das sie in ein Freundschaftsarmband einarbeitet. Blau und Rot sind dabei ihre Farben.

Mit ihrem Angebot zeigt Ulrich, dass Klöppeln keineswegs so verstaubt ist, wie es oft von außen wahrgenommen wird. In der Klöppelgruppe des Heimatvereins reicht das Alter immerhin von 9 bis 82 Jahren. Die Handarbeit geht inzwischen weit über Tischwäsche hinaus. Auf dem großen Holztisch in der Mitte des Raumes hat Ulrich einige Beispiele ausgebreitet. Eine blaue Halskette, ein bunter Schal, ein rotes Herz als Fensterbild, verschiedene Tiere und Blätter, Armbänder. Ihr Sohn hat mit seinen geklöppelten Tieren ein ganzes Aquarium zusammengestellt.

Was alles machbar ist, zeigt die aktuelle Arbeit von Christiane Ulrich: ein Eisbecher. © -

Sie selbst arbeitet gerade an einem eindrucksvollen Eisbecher. Auch die Materialien können variieren: Leinen, Baumwolle, Seide oder Draht sind möglich. In den Niederlanden hat sie eine Arbeit aus Kassettenband gesehen, erzählt Ulrich.

Auch einige Bücher hat sie dabei, darunter die Kopie des ersten Buches übers Klöppeln aus dem Jahr 1561. „Wenn man es den Kindern beibringt, stirbt es nicht aus“, sagt sie. Und dass es Spaß macht, ist in diesem Kurs mehr als deutlich. Alle sind ganz aufmerksam bei der Sache, die ein gewisses Mitdenken und das Arbeiten mit beiden Händen erfordert.

Geduldig geht Ulrich zu den Kindern, wann immer sie Unterstützung brauchen. Sie wickelt Garn auf, wenn die Fäden zu lang sind und erkennt mit einem Blick sofort, wo das ein oder andere Musterproblem liegt. „Du klöppelst gerade spiegelverkehrt, das nennen wir Fantasiemuster“, erklärt sie Milan, der selbst gemerkt hat, dass etwas nicht ganz passt.

Sie legt ihm mit flinken Fingern die Klöppel wieder geordnet hin. „Erst dachte ich, dass es ganz schwierig ist, aber es ist leicht“, sagt der Siebenjährige. Ulrich freut sich, dass sich unter den 29 Anmeldungen für ihre ausgebuchten Kurse auch acht Jungen befinden. Zumal man außer einer Unterlage, Garn, Klöppel und vielen Stecknadeln nur noch ein Muster braucht.

„Drehen ist für dich zur Tür, kreuzen zum Fenster, egal welche Farbe“, gibt sie Julina einen Tipp. Die 14-Jährige hat den Bogen schnell raus, nach einer Stunde ist sie mit ihrem zweifarbigen Armband bereits fertig, das sie für sich gemacht hat. Linus überlegt, wer sein Armband tragen darf und stellt fest: „Klöppeln ist was Cooles.“