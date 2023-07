Kimberly und Linus Boldt erreichen mit „Manni“ das Ziel der „Baltic Sea Circle“-Rallye

Von: Dennis Bartz

Kimberly und Linus Boldt verfolgen gemeinsam die Abschlussveranstaltung. 185 Stunden Fahrt auf engstem Raum im VW T3-Bus „Manni“ und viele Abenteuer haben die Geschwister noch enger zusammengeschweißt. © PRIVAT

Kimberly und Linus Boldt haben es geschafft: Mit ihrem VW-Bus „Manni“ bewältigt das Geschwisterpaar die „Baltic-Sea-Circle“-Rallye.

Achim – Es ist vollbracht: Erschöpft aber glücklich hat Mannis-Racing-Team nach 16 aufregenden Tagen die „Baltic Sea Circle“-Rallye abgeschlossen. 7 935 Kilometer durch neun Länder haben Kimberly und Linus Boldt aus Achim zurückgelegt – und das alles mit ihrem 39 Jahre alten VW T3-Bus „Manni“ und ohne Navigationsgerät. Zur Orientierung waren die Geschwister auf Straßenkarten angewiesen. „Nach 185 Stunden Fahrt mit ,Manni‘ haben wir das Ziel erreicht und die Ostsee umrundet“, freut sich Kimberly Boldt nach ihrer Rückkehr.

Die 25-Jährige schwärmt von den vielen neuen Eindrücken, die sie und ihr Bruder unterwegs gesammelt haben: „Was für eine tolle Zeit! Was für ein Abenteuer! Wir haben viele unvergessliche Momente erlebt und tolle Menschen getroffen“, berichten die beiden. Ihr Roadbook sei prall gefüllt mit Fotos, die an die erfolgreich absolvierten Challenges erinnern.

Wir hatten den coolsten Saunagang im estnischen Wald und haben eine wilde Rallye-Party erlebt. Wir hatten so viel Spaß zusammen.

Höhepunkte der Reise waren für sie das Baden im Arktischen Ozean unter der Mitternachtssonne, ein Lagerfeuer mit 177 anderen Rallye-Teams an einem Traumstrand auf den Lofoten, das Erreichen des Nordkaps, das Fahren inmitten einer riesigen Rentierherde und der Gesangsauftritt vor finnischem Publikum in Helsinki. „Wir hatten den coolsten Saunagang im estnischen Wald und haben eine wilde Rallye-Party erlebt. Wir hatten so viel Spaß zusammen“, berichtet Kimberly Boldt.

Allein die Zieleinfahrt sei ein besonderes Erlebnis gewesen. „Wir waren knapp in der Zeit und kamen zum Glück doch noch rechtzeitig an. Dort wurden wir von den anderen Rallye-Teams, unserem Lieblingsmoderator und unseren Eltern in Empfang genommen“, berichtet die angehende Referendarin weiter.

Badestellen entdeckt

Die anschließende Abchiedszeremonie sei zwar sehr schön, aber auch traurig gewesen, da den Geschwistern in der Zeit viele „verrückte Menschen“ ans Herz gewachsen seien. „Zum Beispiel das Team mit der Startnummer 58, das sofort angehalten hat, als wir mit ,Manni‘ in der Walachei gestrandet waren. Sie haben uns dabei geholfen, ihn wieder fit zu bekommen“, erzählt Kimberly Boldt.

Unvergesslich sind für die beiden nach eigenen Worten auch die „lustigen Fährfahrten“ mit dem Team „Arctic Coderz“, mit dem sie viele Kilometer zusammen gefahren waren und unterwegs einige Badestellen entdeckt hatten. Auf der Tour haben sie auch das Team „Drunken Bastards United“ kennengelernt, das aus Thedinghausen kommt. „Mit ihnen verbinden wir Saunagänge, Tänze bei der Rallye-Party, geliehene Decken gegen die Kälte und Einladungen zum ,Gemeinsam-vorm-Auto-sitzen‘, die uns zusammengeschweißt haben“, berichtet Kimberly Boldt. Die Begegnungen und den Austausch mit anderen Teams hätten ihr und ihrem Bruder viel bedeutet: „Wir haben uns sofort verbunden gefühlt, weil wir alle denselben Rallye-Traum geteilt haben.“

Zieleinfahrt nach 16 Tagen: Mannis-Racing-Team erreicht das Ziel. © -

Einen Tag nach Abschluss der „Baltic Sea Circle“-Rallye sind die beiden noch immer ganz aufgeregt und zugleich dankbar dafür, dass viele Menschen sie unterstützt haben – „ob seelisch, finanziell, mit Maskottchen oder mit Reiseproviant!“

„Vor allem danken wir denen, die unsere Spendenprojekte unterstützt haben und damit den Rallye-Start überhaupt erst möglich gemacht haben. Insgesamt wurden mit allen anderen Teams der Rallye 160 000 Euro für gute Zwecke gesammelt – von uns gehen 1040 Euro an die SOS-Kinderdörfer zur Unterstützung eines Projekts in der Ukraine und an die Achimer Tafel“, teilen die Geschwister mit. Und weiter: „Wir sind stolz wie Oskar auf unseren ,Manni‘, der sich trotz schlimmster Straßenverhältnisse, langer Anstiege und mit seinen nur 57 PS wacker geschlagen hat. Er ist im Gegensatz zu vielen anderen Rallye-Autos putzmunter wieder zu Hause angekommen.“

Obwohl die beiden nun viel Schlaf nachholen, Wäsche waschen und die Erlebnisse erstmal verarbeiten wollen, sind sie nach eigenen Worten auch traurig, dass dieses langersehnte Abenteuer jetzt zu Ende ist. „Jedoch überwiegen nach dem Zieleinlauf die fast überschwänglichen Gefühle für all das, was wir zusammen erlebt haben, die Freundschaften, die wir geschlossen haben, und den Rallye-Spirit, den wir nun im Blut tragen …“ Die jüngste, bewegende Zieleinfahrt soll für sie nicht die letzte gewesen sein: „Die nächste Rallye kommt ganz sicher“, verspricht Kimberly Boldt.