ACHIM - Kupferkabel mit einem Gesamtgewicht von rund 500 Kilogramm wurden laut Polizeibericht in der Nacht von Freitag auf Sonnabend vom Gelände eines Recyclingunternehmens an der Achimer Zeppelinstraße gestohlen. Schon am Sonnabendvormittag nahmen Polizeibeamte dann vier Verdächtige vorläufig fest, die versucht hatten, das Diebesgut weiter zu verkaufen.