Kickender Jurist mit sozialem Gewissen

Von: Michael Mix

Nikolai Sauer ist gleich an seinem ersten Arbeitstag im Chefbüro des Amtsgerichts ein gefragter Gesprächspartner. © mix

Achim – Nikolai Sauer hat die Nachfolge der in den Ruhestand gewechselten Sabine Reinicke angetreten. Am Montag hatte der neue Direktor des Amtsgerichts Achim seinen ersten Arbeitstag. Spannend für ihn selbst, aber auch für die rund 50 Beschäftigten der Justizbehörde. Wie tickt der neue Chef?

„Ich habe mich zunächst auf einer Personalversammlung den Mitarbeitenden vorgestellt“, berichtet Sauer im Gespräch mit dieser Zeitung. Als Direktor des Amtsgerichts sei er Vorgesetzter von Rechtspflegern, Gerichtsvollziehern, Wachtmeistern und den Kräften in der Geschäftsstelle. Er selbst sowie die weiteren sieben Richterinnen und Richter vor Ort unterstünden dagegen der Dienstaufsicht des Präsidenten des Landgerichts Verden, informiert der 45-Jährige.

„Ich leite hier nicht nur die Behörde, sondern mache auch selbst Rechtsprechung“, umreißt er sein Tätigkeitsfeld. Wie vorher schon in Verden am Landgericht wolle er ebenso bei der untersten juristischen Ebene Strafsachen verhandeln. Bei Verbrechen, etwa Raub, wenn der Mindeststrafrahmen ein Jahr betrage, wirkten Schöffen, also Laienrichter, bei der Urteilsfindung mit.

Mord und Totschlag kommen in Achim allerdings nicht „zur Aufführung“, dafür sind die höheren Instanzen zuständig. „Der Höchststrafrahmen am Amtsgericht beträgt vier Jahre“, erklärt Nikolai Sauer.

Der Profirichter wird sich darüber hinaus um Landwirtschaftssachen kümmern. „Da geht es zum Beispiel um Fragen wie die Hofnachfolge, ob ein Betrieb noch wirtschaftlich betrieben werden kann“, erläutert er.

Und auch im Betreuungsrecht will Sauer mitmischen. Das betreffe „Leute, die selbst- oder fremdgefährdend sind und die dann mitunter in die Psychiatrie eingewiesen werden müssen“.

Und dann ist da ja noch die Leitungsaufgabe. Im stillen Kämmerlein, abgeschottet im erst seit wenigen Monaten fertigen neuen Chefbüro im alten Gefängnistrakt, werde er nicht seiner Arbeit nachgehen, kündigt Nikolai Sauer an. Er pflege einen „kommunikativen und transparenten Führungsstil“.

Und was an Wichtigem hinter den roten Backsteinmauern des denkmalgeschützten Gebäudes in der Fußgängerzone passiere, solle der Öffentlichkeit keineswegs verborgen bleiben. Als früherer Pressesprecher der Landgerichte Bremen und Verden wisse er nur zu gut um die Bedeutung der Medien als vierter Gewalt im Staat, merkt Sauer an.

Die juristische Laufbahn war bei ihm keineswegs vorgezeichnet. Der aus Syke stammende Nikolai Sauer machte nach dem Abitur zunächst bei Mercedes in Bremen eine Ausbildung zum Industriekaufmann und arbeitete dann auch ein Jahr lang in diesem Beruf im Werk des Automobilherstellers. „Aber ich wollte noch mal was Neues kennenlernen.“

Dem jungen Mann schwebte eine „Verbindung aus Wirtschaft und Recht“ vor. Deshalb studierte er an der Universität Bremen Jura und arbeitete bald nach dem erfolgreichen Abschluss des zweiten Staatsexamens an einer Wirtschaftsstrafkammer in der Hansestadt und später auch in Verden. „Ich bin aus familiären Gründen 2018 nach Niedersachsen gewechselt“, erklärt der mit seiner Partnerin und zwei kleinen Kindern in der Domstadt an der Aller lebende Jurist.

In Verden leitete Nikolai Sauer zuletzt die 10. große Strafkammer am Landgericht. Der Vorsitzende verhandelte dort im vergangenen Jahr einen Fall, der überregional Schlagzeilen machte und der auch für ihn „nicht alltäglich“ gewesen sei: den Doppelmord von Fischerhude. „Das war ein Hammer. Der Täter hat am Ende lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung bekommen.“

Doch bald darauf brach Nikolai Sauer zu neuen Ufern auf. „Ich bewarb mich auf die ausgeschriebene Leitungsstelle in Achim.“ Die nötigen Voraussetzungen für den Direktorenposten am Amtsgericht habe er erfüllt. „Man muss mindestens ein halbes Jahr an einem Obergericht erprobt gewesen sein“, also an einem Landgericht (LG) oder Oberlandesgericht (OLG). An den LG Bremen und Verden habe er ja jahrelang für die Juristerei wertvolle Erfahrungsschätze sammeln können. „Und drei Monate hospitierte ich am OLG Celle.“

Eine Vita, die dazu angetan war, Sabine Reinicke nach 22 Jahren an der Spitze des Amtsgerichts Achim in der Führungsposition zu beerben. So überreichte ihm Thomas Glahn, Präsident des LG Verden, vor wenigen Tagen die Ernennungsurkunde für den Posten des Direktors.

Nikolai Sauer ist ergo ein Jurist durch und durch? Ja, sicherlich, allerdings zugleich auch ein begeisterter Fußballer. In seiner Freizeit jagt er dem runden Leder hinterher. Aber nicht nur das. Ehrenamtlich wirkt der Vater eines sechsjährigen Sohnes und einer dreijährigen Tochter auch noch an der Rechtsprechung in Sportgerichten mit.

Auf dem Feld steht er mit einer Truppe der Bremer Justiz. „Die Mannschaft besteht aus Wachtmeistern, Gerichtsvollziehern, Staatsanwälten, Richtern“, erzählt Sauer. „Wir spielen in der 2. Bremer Betriebsfußballliga.“ Zu den sechs gegnerischen Teams während der Saison zählten die Sparkasse, Mondelez und die Bremer Straßenbahn-AG. Aushilfsweise kicke er außerdem noch in der Altliga beim SV Heiligenfelde, was zur Stadt Syke gehört.

Am Grünen Tisch ist der 45-Jährige in deutlich höheren Spielklassen unterwegs. „Ich bin ehrenamtlicher Beisitzer beim Sportgericht des Norddeutschen Fußballverbands, das für die Regionalliga Nord, also die 4. Liga, zuständig ist.“ Dabei entscheide er zum Beispiel über die Dauer von Sperren für Spieler nach Roten Karten mit, über Strafen für Vereine, in deren Stadien Zuschauer Pyrotechnik abgebrannt haben, oder über „Lizenzierungsangelegenheiten“. Und beim Niedersächsischen Verbandssportgericht, das sich mit allen juristischen Fragen rund um die eine Klasse tiefer angesiedelte Oberliga Niedersachsen befasst, ist Sauer sogar stellvertretender Vorsitzender.

Des Weiteren wirkt der Jurist ehrenamtlich auch im Vorstand der Bremer Straffälligenhilfe mit. Ein wichtiger Aspekt dabei sei die Schuldnerberatung. „Oft können Angeklagte vom Gericht verhängte Geldstrafen nicht bezahlen. Da geht es dann darum, drohende Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden“, erläutert Sauer. Denn ein Hafttag sei für den Staat teuer und trage auch nicht gerade zur Resozialisierung von Tätern bei. Der Verein greife zudem Familienangehörigen von Straffälligen bei Bedarf unter die Arme und helfe ihnen dabei, nach der Entlassung aus dem Gefängnis eine Wohnung zu finden.

„Nebenbei“ rückt der neue Direktor des Amtsgerichts damit also die Folgen von Urteilen, die er und andere fällen, stärker in den Fokus. Als Ausgleich zu anstrengenden Tagen im Büro oder Verhandlungssaal wird Nikolai Sauer aber auch weiterhin gerne die Stiefel für den Fußballplatz schnüren.