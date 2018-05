Kellerplantage mit vielen Unbekannten

achim - Von Lisa Duncan. „So wie ich es sehe, tapern wir im Dunkeln“, sprach der Verteidiger seine Gedanken zum Prozess um eine bereits im Juni 2014 im Ortsteil Uphusen ausgehobene Cannabisplantage aus. Denn man wisse nicht genau, wo welche Beweismittel gefunden worden seien. Neben der Kellerplantage mit 46 THC-haltigen Grünpflanzen und Aufzuchtanlage hatte die Polizei auch 465 Gramm getrocknete Marihuana-Blütenstengel entdeckt. Teile des Zubehörs für den Grasanbau befanden sich laut Anklage des Achimer Amtsgerichts angeblich in der Wohnung, in der der 29-jährige Angeklagte aus Bremen zu dieser Zeit gemeldet war. Jedoch sei überdies nicht auszuschließen, dass auch andere Personen außer der Wohngemeinschaft über einen Kellerschlüssel verfügten.

Der Prozess, bei dem es um Handel mit Betäubungsmitteln geht, wurde erst durch eine groß angelegte Telefonüberwachung der Bremer Polizei in Gang gesetzt. In der Hansestadt soll noch ein viel größeres Cannabis-Gewächshaus entdeckt worden sein. Dort laufen parallel auch einige Gerichtsverfahren gegen Abnehmer des Rauschgifts.

Zuvor hatte ein 23-jähriger Polizist aus Bremen als Zeuge ausgesagt, dass er sich nicht erinnern könne, wer seinem Kollegen, dem Einsatzleiter, den Schlüssel zum Kellerraum gegeben hatte. Auch bei der Spurensicherung sei er nicht zugegen gewesen. „Ich weiß nur, was ‘rausgeholt wurde.“ Auch ob die Einsatztruppe der Polizei noch andere Personen außer dem Angeklagten in dessen Zimmer antrafen, die nicht in der WG wohnten, konnte er nicht mehr nachvollziehen.

Wo beide Nicht-Mitbewohner sich befanden, während die Polizeirazzia sich abspielte, nannte Richter Andreas Minge einen „entscheidenden Punkt“ in dem Prozess.

Ebenfalls im Zeugenstand: Die für die Spurensicherung zuständige Mitarbeiterin der Polizei, die indes die Wohnung nicht betreten hatte. Im Keller hatte sie als Beweismittel unter anderem eine Zigarettenkippe und eine Fingerspur an einer mit Reflektorfolie ausgekleideten Wand sichergestellt. Den Zigarettenstummel hatte sie zwar dem

Draußen kann Kippe besser datiert werden

Angeklagten zuordnen, jedoch nicht nachweisen können, wie lange dieser schon auf dem Kellerfußboden gelegen hatte. Draußen hätte er eindeutig eine natürliche Verwitterung gezeigt und hätte dementsprechend besser datiert werden können. Damit war nicht ausgeschlossen, dass der Angeklagte sie hingeworfen hatte, bevor die Plantage angelegt wurde.

Richter Minge beschloss, das Verfahren zu unterbrechen, um noch weitere Zeugen zu hören. Der damalige Einsatzleiter der Achimer Polizei könne möglicherweise Licht in die Beweisaufnahme bringen. Nächster Verhandlungstag ist Montag, 14. Mai, um 11 Uhr.