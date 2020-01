Ära in Achimer City endet: Modegeschäft Ewert schließt nach 40 Jahren

Viele Stammkunden

+ © Schmidt Sigi und Manfred Ewert haben das Renteneinstiegsalter längst überschritten und geben nun ihr Geschäft auf. © Schmidt

Achim - Von Ingo Schmidt. Eine qualifiziert fachliche und persönliche Beratung sowie ein ausgewähltes Warensortiment für einen ausgesuchten Kundenstamm – dahinter verbirgt sich das Erfolgskonzept von Mode Ewert an der Obernstraße 57 in Achim. Aber damit ist nun Schluss: Aus Altersgründen schließen Sigi und Manfred Ewert ihr Fachgeschäft für Damenbekleidung in der Fußgängerzone.