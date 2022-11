Keine Profis am Werk: Landkreis Verden weist auf illegale Sammelaktionen hin

Von: Christian Walter

Teilen

Sammlungen per Wurfzettel-Ankündigung: Auch in Achim gab es kürzlich einen solchen Aufruf. Doch diese Sammelaktionen sind laut Landkreis Verden zumeist illegal. © Christian Walter

In Rot und Weiß gehalten sowie mit Kreuzen versehen, die, wenn auch farbverkehrt, an Hilfsorganisationen erinnern, suggerieren sie auf den ersten Blick eine gute Tat: Wurfzettel, die immer mal wieder in den Briefkästen von Privatleuten landen und die Sammlungen von Hausratsgegenständen vieler Art ankündigen. So in letzter Zeit auch in der Stadt Achim und anderswo im Landkreis Verden wieder geschehen.

Allein: Solche Sammelaktionen sind laut Landkreis zumeist illegal. Die Hoheit über das Einsammeln von Alt-Hausrat, nicht mehr benötigten Haushaltsgegenständen oder auch artverwandten Abfällen liegt grundsätzlich erst einmal beim Landkreis, beziehungsweise bei Profis im Auftrag: „Nur zertifizierte und beauftragte Entsorgungsunternehmen dürfen Abfälle abholen“, wird Henning Koröde, Sachgebietsleiter Abfall beim Landkreis Verden, in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

Nur zertifizierte und beauftragte Entsorgungsunternehmen dürfen Abfälle abholen.

Anlass für diese Verlautbarung aus dem Verdener Kreishaus waren derartige Sammelaktionen in der Gemeinde Dörverden Anfang November. In der vergangenen Woche lagen dann auch in Achim Sammel-Wurfzettel in vielen Briefkästen. Eine Nachfrage zu diesem konkreten Fall bei Landkreis-Sprecher Ulf Neumann ergibt: „Der Landkreis Verden geht davon aus, dass auch diese Sammlung per Wurfzettel in Achim illegal ist, weil sie nicht ordnungsgemäß angezeigt worden ist.“

Zudem fehlen auf den Zetteln konkrete Ansprechpartner oder eine namentlich genannte verantwortliche Einrichtung, die die Sammlung durchführen möchte. Lediglich allgemein von einer „Initiative“ ist im konkreten Achimer Fall die Rede, die arbeitslosen Menschen angeblich wieder zu einem Vollzeitarbeitsplatz verholfen habe. Eine auf den Zetteln angegebene Mobilfunknummer soll zum „Einsatzfahrzeug“ führen, nicht etwa in das laut Wurfzettel „verantwortliche Sammelbüro: Bremen“ für etwaige Nachfragen von Bürgerinnen und Bürgern, was beispielsweise mit dem Sammelgut passieren würde oder an wen konkret es gehe. Wie die „Initiative“ heißt, wie sie genau arbeitet, was sie mit den einzusammelnden Gegenständen machen möchte oder wo genau das „Sammelbüro“ in Bremen eigentlich zu finden ist? Keine Angabe. Und dennoch sind in diesem Fall die Wurfzettel sogar als „Bürgerinformation“ deklariert und mit dem Hinweis „Keine Werbung!“ versehen – unter dem Strich mindestens unseriös. Der Landkreis rät Bürgerinnen und Bürgern in solchen Fällen, den Sammelaufrufen nicht zu folgen und keine Gegenstände an die Straße zu stellen.

Grundsätzlich gilt: Wollen Privatpersonen, Unternehmen oder andere – auch gemeinnützige – Einrichtungen von der genannten Regelung abweichen, dass das Sammeln von Altgegenständen erst einmal dem Landkreis Verden obliegt, müssen sie mindestens drei Monate vor dem geplanten Termin die Sammlungen bei der Unteren Abfallbehörde des Landkreises anmelden. Anderenfalls liegt ein Verstoß gegen das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz vor und damit je nach Art des Sammelguts mindestens eine Ordnungswidrigkeit, die laut Auskunft von Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Verden / Osterholz, mit hohen Bußgeldern verbunden sein kann. Handelt es sich bei den zu sammelnden Gegenständen gar um gefährliche Dinge wie laut Landkreis-Mitteilung „beispielsweise Altbatterien, Elektroaltgeräte oder Altfahrzeuge“, kann es sich sogar um eine Straftat handeln. Der Landkreis formuliert ausdrücklich, es sei „eindeutig verboten“, solche gefährlichen Gegenstände zu sammeln.

Die Höhe des Bußgeldes ist im Einzelfall zu bewerten und kann sehr hoch ausfallen. Ordnungswidrigkeiten sind nicht immer ,billiger‘ als Straftaten.

Den Straftatbestand bestätigt auch die Polizeiinspektion Verden / Osterholz mit dem Verweis auf Paragraf 326 des Strafgesetzbuchs, in dem „unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen“ geregelt ist. Dennoch warnt Helge Cassens schon vor dem Begehen entsprechender Ordnungswidrigkeiten durch die Sammelnden, also vermeintlich kleineren Vergehen: „Die Höhe des Bußgeldes ist im Einzelfall zu bewerten und kann sehr hoch ausfallen. Ordnungswidrigkeiten sind nicht immer ,billiger‘ als Straftaten.“

Erfährt die Polizei von solchen unangemeldeten Sammelaktionen, prüfe sie die Einzelfälle und leite entsprechende Verfahren ein. Und: „Hinweisen auf konkret umherfahrende Sammler gehen wir nach“, so Cassens. Strafanzeigen würden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, Ordnungswidrigkeitenverfahren an den Landkreis Verden.

Lagern Bürger Abfall an der Straße ab, kann dies als illegale Abfallentsorgung gewertet werden.

Schließlich noch ein Hinweis an die Bürgerinnen und Bürger, die sich mit dem zunächst bequem erscheinenden Gedanken tragen, Altgewordenes und Ungeliebtes über solche Sammelaktionen aus ihren Hausständen zu entfernen: Gegebenenfalls machen sie sich damit selbst strafbar. Polizeisprecher Helge Cassens: „Lagern Bürger Abfall an der Straße ab, kann dies als illegale Abfallentsorgung gewertet werden, es droht dann ein Ordnungswidrigkeiten- oder ein Strafverfahren.“

Wie es richtig geht – legal, umweltgerecht und dezentral etwa auf den Abfallhöfen des Landkreises, und übrigens in vielen Fällen, je nach Art des Alt-Hausrats, auch kostenlos – steht hier: www.landkreis-verden.de/abfall.

Von Christian Walter