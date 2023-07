Keine Chance für „weltbedeutendes Bauwerk“

Von: Michael Mix

Das Wasserwerk Wittkoppenberg befindet sich im Wald. Der Neubau soll in freier Landschaft entstehen. © bartz

Achim – Der vielleicht von manch einem erträumte kulinarische Leuchtturm für Achim bleibt aller Voraussicht nach ein Fantasiegebilde. Oder anders ausgedrückt: Mit Blick auf die Wesermarsch und weitere Landstriche ringsherum vorzüglich zu tafeln, daraus wird sehr wahrscheinlich nichts. Anstelle des geplanten Neubaus eines herkömmlichen Wasserwerks in Achim-Ost dort einen Wasserturm mit Restaurant oben drin zu errichten, hatte der örtliche FDP-Chef Hans Baum vorgeschlagen.

Doch von dieser Idee, über die diese Zeitung am vorigen Freitag berichtet hatte, hält Stefan Hamann, Geschäftsführer des Trinkwasserverbands Verden, „nichts“, wie er inzwischen auf Nachfrage kurz und knapp mitgeteilt hat. Dafür führt er verschiedene Gründe ins Feld.

„Trotz einiger weniger Vorteile gegenüber einem Tiefbehälter ist der Neubau eines Wasserturms sowohl aus technischer wie auch aus wirtschaftlicher Sicht in heutiger Zeit nicht mehr vertretbar“, sagt Hamann. Selbst mit dem Betrieb eines Restaurants in spektakulärer Höhe und hervorragender Küche, das nach den Vorstellungen von Baum überregional vermarktet und zum angesagten Ausflugsziel in der Region werden könnte, würde sich eine derartige Investition nicht rechnen, fügt der Geschäftsführer des Trinkwasserverbands hinzu.

„Weiterhin ist die öffentliche Wasserversorgung Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und gehört mit ihren wasserwirtschaftlichen Anlagen zur kritischen Infrastruktur“, erklärt Stefan Hamann. Ein Aspekt, der heute besonders kritisch betrachtet werden müsse. „Ein Wasserturm wäre schwer zu schützen.“

Darüber hinaus benennt Hamann technische Gründe für seine ablehnende Haltung. „Ein Wasserwerk ist eine Anlage zur Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Wasser. Ein Wasserturm beinhaltet nur die Funktionen der Speicherung und Verteilung“, erläutert er. Der Neubau eines Wasserwerks sei also in jedem Fall erforderlich, da das in der Wasserfassung Wittkoppenberg gewonnene Rohwasser nicht der Trinkwasserverordnung entspreche und damit nicht unaufbereitet ins Versorgungsnetz eingespeist werden dürfe.

Was das Speichern und Verteilen des kostbaren Nasses angeht, müsse sich der Verband demnach zwischen einem Tiefbehälter, wie geplant, oder einem Wasserturm mit einer Höhe von etwa 60 Metern entscheiden. „Ein Hochbehälter wäre sicherlich unsere erste Wahl gewesen, jedoch findet sich im Landkreis keine natürliche Erhebung mit der notwendigen geodätischen Höhe“, merkt Hamann an.

Es fehle hier schlichtweg ein Hügel, erklärt der Experte dem Laien. Bei Druckerhöhungsanlagen müsse die Höhendifferenz zwischen dieser und der höchsten Entnahmestelle überwunden werden. „Der Höhenunterschied zwischen der Pumpe und der Entnahmestelle wird als geodätische Höhe bezeichnet.“

Da der Verband beim Werksneubau eine Speicherkapazität von mindestens 10 000 Kubikmetern Wassern plane, wäre ein 60 Meter hoher Turm mit diesem Speichervermögen ein „weltbedeutendes Bauwerk“, stellt Hamann fest. Weltweiter Spitzenreiter sei derzeit ein 1977 entstandenes Höhenbauwerk in der Nähe von Helsinki mit einem Fassungsvermögen von 12 600 Kubikmetern. „Der größte Wasserturm in Deutschland befindet sich mit einer Höhe von 32 Metern und einem Fassungsvermögen von 5 000 Kubikmetern in Herten“, informiert der Verbandsgeschäftsführer weiter. Aber der sei schon 1935 gebaut worden.

Nur wenige Wassertürme würden heute überhaupt noch in Deutschland genutzt. „Der Großteil ist bereits für historische, kulturelle, touristische oder zu Wohnungszwecken umgewidmet.“ Auch das im Bericht erwähnte Beispiel aus Cuxhaven, wo ein Ehepaar in einem historischen Wasserturm ein Restaurant eröffnen will, zeugt für Hamann „von einem fehlenden Bedarf eines solchen Bauwerks in heutiger Zeit“.

Wo genau das neue Werk entstehen soll, ist nach seinen Angaben immer noch offen. Favorisierter Standort bleibe aber Achim-Ost. „Hier befinden wir uns mit verschiedenen Grundstückseigentümern beziehungsweise -nutzern in diesbezüglichen Gesprächen.“