Keine Ausnahme für die Polizei: Schotterfläche muss weg

Von: Christian Walter

Vor der Dienststelle der Polizei in Achim befindet sich ein Schottergarten. Der muss nun, genau wie entsprechender Privatgrund, begrünt werden. © Christian Walter

Vor der Polizeiwache in Achim befindet sich ein Schottergarten, der begrünt werden muss, genau wie entsprechender Privatgrund. Das hat die Stadt der Polizei mitgeteilt, nachdem sich diese bereits von sich aus ans Rathaus gewandt hatte. Für mehr Grün ist die Polizeiinspektion Verden / Osterholz ohnehin offen.

Seit April führt die Stadtverwaltung Sichtkontrollen durch, um gegen sogenannte Schottergärten vorzugehen und eine Umwandlung in naturnah gestaltete Flächen zu erreichen. Bislang drehte sich die Debatte bei diesem Thema vor allem um Privatgrundstücke – auf denen sich natürlich das Gros der Gärten befindet. Doch dieser Vorstoß betrifft auch andere Flächen. In Achim gibt es ein prominentes Beispiel eines Schottergartens vor einer öffentlichen Liegenschaft: Ausgerechnet vor der örtlichen Polizei-Dienststelle ist das Außengelände mit Steinen bedeckt, nur vereinzelt stehen im „Polizei-Vorgarten“ Sträucher, Gräser und kleine Bäumchen. Der Großteil der Fläche, wie auch der mit Bordsteinen umrahmte Boden um die Stämme der großen Bäume, die neben der Achimer Wache stehen, ist mit Schottersteinen bedeckt.

Die Achimer Polizei hatte sich bereits von sich aus bei uns gemeldet. Bei der Freifläche vor dem Polizeigebäude handelt es sich tatsächlich um einen Schottergarten, der begrünt werden muss.

Droht den Ordnungshütern also nun bald ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die niedersächsische Bauordnung, die vorschreibt, „dass nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind“? Kurz gesagt: Wenn nichts gegen den derzeitigen Zustand unternommen wird, ja. Es gibt dabei allerdings ein „Aber“, wie eine Nachfrage bei der Achimer Stadtverwaltung ergibt. Denn: „Die Achimer Polizei hatte sich bereits von sich aus bei uns gemeldet. Bei der Freifläche vor dem Polizeigebäude handelt es sich tatsächlich um einen Schottergarten, der begrünt werden muss, damit er den Anforderungen der niedersächsischen Bauordnung entspricht. Das haben wir der Polizei telefonisch und schriftlich mitgeteilt und die Auskunft bekommen, dass eine Umgestaltung vorgenommen werden soll“, antwortet Verwaltungssprecher Kai Purschke auf eine entsprechende Anfrage. Bedeutet: Der Polizei-Schottergarten kommt bis zum Herbst weg. Sobald die Stadtverwaltung eine Aufforderung zur Umgestaltung verschickt hat, beträgt die Frist hierfür ein halbes Jahr.

Wir machen im Bereich der Polizeiinspektion Verden / Osterholz durchaus was zu dem Thema.

Keine Sonderbehandlung also für die Polizei. Wobei bei einem solch sensiblen, hoheitlichen Bereich die Frage nahe liegt, ob es eventuell bestimmte Gründe gibt, dass dieses Außengelände so aussehen muss, wie es in Achim eben aussieht. Das scheint aber nicht so zu sein. Denn auf Nachfrage in der Pressestelle der Polizeiinspektion Verden / Osterholz heißt es lediglich relativ allgemein: „Die Polizei will grundsätzlich gut sichtbar sein.“ Das bedeute aber keineswegs, dass es dafür eines Schottergartens bedarf. Die auch für Achim zuständige Polizeiinspektion zeigt sich offen für eine grünere Gestaltung all ihrer Liegenschaften beziehungsweise ist auf manchen ihrer Außenflächen schon tätig geworden. Imke Burhop aus der Polizei-Pressestelle verweist auf anderswo bereits angelegte Blühstreifen und neu gesetzte Bäume. „Wir machen im Bereich der Polizeiinspektion Verden / Osterholz durchaus was zu dem Thema.“ Am Achimer Standort ist die polizeiliche Liegenschaftsverwaltung schlicht noch nicht so weit. Die Initiative der Stadt gegen Schottergärten verleiht dem Plan der grünen Wende bei den Ordnungshütern nun zusätzlichen Rückenwind.

Der Vorgarten der Stadtwerke ist mittlerweile fast vollständig begrünt. Der hier und da noch sichtbare Kies sollte bei der Anlage nur Lücken zwischen den Pflanzen abdecken. © Christian Walter

Der Schottergarten-Verdacht bei einer weiteren prominenten öffentlichen Liegenschaft bestätigt sich bei genauerem Hinsehen und auf Nachfrage nicht: Vor dem Verwaltungsgebäude der Achimer Stadtwerke gab es lange Zeit ebenfalls große Kiesflächen mit nur vereinzelten Pflanzen. Das hat sich mittlerweile allerdings deutlich geändert, was nicht mehr so schnell ins Auge fällt, seit die Gaswerkstraße wegen der Bauarbeiten am Bahnhof kaum noch passierbar ist und man nicht mehr so oft bei den Stadtwerken vorbei kommt.

Tatsächlich war der Garten vor dem Haupteingang der Stadtwerke Achim nie als Schottergarten geplant, vielmehr wurden Bodendecker und Stauden gepflanzt, die die Fläche komplett begrünen sollten.

Die dortige Außenfläche ist mit der Zeit deutlich grüner geworden, und das ist laut Janina Neuhaus vom örtlichen Energieversorger auch so gewollt gewesen, als die Fläche angelegt wurde: „Tatsächlich war der Garten vor dem Haupteingang der Stadtwerke Achim nie als Schottergarten geplant, vielmehr wurden Bodendecker und Stauden gepflanzt, die die Fläche komplett begrünen sollten. Der Schotter / Kies sollte nur die Zwischenräume zwischen den Pflanzen abdecken, bis diese den Vorgarten vollständig begrünen. Wie Sie selbst sehen konnten, ist dieses Ziel fast erreicht, da der Vorgarten mittlerweile nahezu vollständig bewachsen ist.“

Sollte es aber weitere Beispiele geben für steinige Flächen an öffentlichen Liegenschaften, zeigt sich die Stadtverwaltung offen für entsprechende Mitteilungen: „Wir nehmen derlei Hinweise zu beziehungsweise Anfragen der Eigentümer von öffentlichen Gebäuden gerne auf und besprechen, wenn nötig, alles Weitere mit ihnen“, heißt es aus dem Rathaus.