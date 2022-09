Kein Zaun rings um Bierdener Friedhof

Von: Michael Mix

Der Bierdener Friedhof ist naturnah gestaltet. Besonders im Frühjahr nutzen Rehe die Pflanzen auf den Gräbern gerne als Nahrungsquelle. © Mix

Achim – Rehe knabbern immer wieder mal Blumen und Grabgestecke auf dem naturnahen Bierdener Friedhof an. Angehörige von Verstorbenen mokierten sich darüber und forderten Abhilfe von der Stadt, heißt es aus der Verwaltung. Die spielte den Ball nun an die örtliche Politik weiter, beim Ausschuss für Bauunterhaltung und Umwelt stand das Thema auf der Tagesordnung.

Die Verwaltung hatte für das Gremium des Stadtrats den Beschlussvorschlag formuliert, die Grabstätten auf dem Friedhof mit einem Wildschutzzaun zu schützen und für diesen Zweck 25 000 Euro im Doppelhaushalt 2023/2024 bereitzustellen, ein Teil dieser Summe könne dann später über höhere Friedhofsgebühren refinanziert werden. Was der Ausschuss jedoch mit 7:2 Stimmen ablehnte. Lediglich Rafal Korpethei und Hans-Michael Paulat (beide CDU) befürworteten den Zaunbau.

„Wir sind dagegen, das ist viel zu aufwändig und zu teuer“, erklärte Petra Geisler für die Ratsgruppe SPD, die anfangs noch überlegt habe, ob eine Einfriedung nicht doch Sinne mache. Sicherlich seien an- oder sogar aufgefressener floraler Schmuck auf den Gräbern für Angehörige schmerzlich. Aber müsse deshalb gleich ein ganzer Friedhof für viel Geld abgeschottet werden? Nein, befand die Sozialdemokratin und trug in diesem Zusammenhang einen anderen Gedanken vor: „Vielleicht sollte man sich bei allem Ärger darüber freuen, wenn Tiere etwas zu fressen bekommen haben.“

Peter Bartram, von den Grünen berufenes externes Mitglied im Ausschuss, blies ins gleiche Horn. Der Bierdener Friedhof sei als mit der umgebenden Natur in Verbindung stehende Freifläche konzipiert worden, erinnerte der frühere Ratsherr. Als Lösung des Problems regte er an, für die Gräber Pflanzensorten auszuwählen, die Wildtiere nicht mögen.

Volker Wrede (CDU) schlug vor, statt eines Zauns eine Eibenhecke rings um den Friedhof in die Erde zu bringen. „Die müsste natürlich gepflegt werden“, merkte er mit Blick auf damit verbundene Arbeits- und Kostenbelastung der Stadt an.

„Wir werden diese mögliche Alternative prüfen“, antwortete Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung. Im Rathaus gebe es pro Jahr rund 20 Anrufe von Angehörigen und auch Friedhofsgärtnern, „die sich massiv über die Situation beschweren“, unterstrich der führende Verwaltungsmitarbeiter in der Sitzung.

Der Wildverbiss beschränkt sich nach Angaben von Ines Wolpmann aus dem Umweltressort bisher nur auf frische, in Blüte stehende Grabbepflanzungen wie zum Beispiel Rosen und Grabgestecke oder Kränze. Die jeweilige Schadenshöhe sei „nicht bekannt, da die Stadt Achim nicht direkt betroffen ist“. Zum monetären Schaden komme für die betroffenen Angehörigen in den meisten Fällen jedoch die überwiegende psychische Belastung in Bezug auf das Erscheinungsbild der Grabstätte.

Auf der anderen Seite ist der Friedhof Bierden nach Angaben der Verwaltung allerdings als „offene Grünanlage, die sich in ihrer Erscheinung in das umgebende Landschaftsbild einfügt“, konzipiert worden. Das Wegenetz biete sowohl Friedhofsbesuchern als auch der Allgemeinheit die Chance, sich dort naturnah zu bewegen und zu erholen.

Von angrenzenden Wald- und Feldflächen kämen jedoch auch immer wieder Rehe herüber. „Verbunden hiermit tritt, hauptsächlich im Frühjahr, erheblicher Wildverbiss an den vorhandenen Grabbepflanzungen auf.“

In Absprache mit Jägern seien daher schon Vergrämungsaktionen mittels Duftstoffpräparaten gestartet worden. Diese Maßnahmen hätten jedoch nicht zum gewünschten Erfolg geführt.

Deshalb habe die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Verden als Jagdbehörde und der Jagdgenossenschaft Bierden überlegt, einen Wildschutzzaun als „nachhaltigen Lösungsansatz“ zu errichten. Der müsse sich auf einer Länge von 1 600 Metern erstrecken und 1,80 Meter hoch sein, um den Friedhof rehsicher zu machen. Dazu seien an den zwei Zugängen selbstschließende Toranlagen nötig.

„Nach ersten Kostenschätzungen sind für die Umsetzung dieser Maßnahme rund 25 000 Euro zu veranschlagen“, heißt es dazu von der Verwaltung. Eine Einschätzung, die von politischer Seite im Ausschuss nicht geteilt wurde. Ein Zwischenrufer sagte: „Ein viel kürzerer Zaun hat 100 000 Euro gekostet.“