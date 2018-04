Tod von Rottweiler-Welpe: Kein gängiges Gift nachgewiesen

Zum Tod der Rottweiler-Welpe

Achim - „Rottweiler-Welpe wohl an Gift gestorben - Beim Spaziergang im Stadtwald“ berichteten wir am 4. April. Die Achimerin Martina Schubert war vom „Weißen Berge“ in den Stadtwald gegangen mit ihrer kleinen „Enja“. Der Hund brach dann plötzlich zusammen, röchelte und verstarb wenig später.