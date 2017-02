Kein Autogewinn für Carola

achim - Von Manfred Brodt. Der Besitzer des zuerst gezogenen Loses und damit Autogewinner bei der Rotary Stadttombola hatte sich zuletzt nicht gemeldet. Damit wurde die Inhaberin des an zweiter Stelle gezogenen Loses stolze Besitzerin des neuen VWUp! Das erstgezogene Los war wohl weggeworfen worden, dachte man, doch das stimmt nicht.

Am Samstag, 17. Dezember, waren die Gewinnnummern unter Aufsicht eines Notars und Anwalts von Kindern öffentlich gezogen worden. Auch die Achimer Familie Marschhausen hatte diverse Lose gekauft und sie am Sonntagabend gesichtet: Dann plötzlich ein Schrei von Frau Marschhausen aus der Küche: „Wir haben das Auto gewonnen!“ Zweifellos, sie haben auf einem Los die gezogene Gewinnnummer. Schnell stellt sich heraus, dass das Los der 14-jährigen Carola gehört, die sich riesig freut. Doch dann kommt der Bedenkenträger in Form von Vater Axel Marschhausen. Er ist doch von Anfang an im Vorstand des Rotary-Stadttombola-Vereins. Er ist bei den jährlichen Ziehungen als Rechtsanwalt wie auch als Vereinsvorstand dabei. Und seine Tochter Carola hatte als kleines Mädchen etwa fünfmal als Glücksfee die Gewinnnummern gezogen.

Es ist zwar alles einwandfrei gelaufen und juristisch würde der 14-jährigen Carola das Auto zustehen, aber das würden viele dennoch nicht glauben, dass hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist, kommen dem Anwalt Bedenken. Gerüchte und üble Nachrede kämen auf. Auch wenn alles nicht stimmt, es würde doch an ihm, seiner Familie und vor allem auch der Rotary-Stadttombola etwas hängen bleiben. Sie würde schweren Schaden nehmen, ist Marschhausen klar.

Nach langen Beratungen mit seiner Frau Christina und schlaflosen Nächten entscheiden die Marschhausens: „Wir verzichten auf das Auto.“ Aber es hatte doch auch der Notar Teichmann die Ziehung beobachtet und beglaubigt, dass alles korrekt war. Aber das würde auch nicht helfen, wischte Axel Marschhausen den Einwand weg: „Der Notar war zehn Jahre mein Sozius. das Gerede hätte nicht aufgehört.“

Die Marschhausens überlegten noch die Notlösung, das Gewinnerlos zum Beispiel bei der Hospizhilfe Löwenherz oder der Achimer Tafel einfach im Umschlag in den Briefkasten zu werfen, doch verwarfen diese Idee, da man ja nicht wisse, wer das Los dann bekomme. „Ich wollte auch nicht Schicksal spielen“, sagt Axel Marschhausen. So ließen sie die Meldefrist, 13. Januar, verstreichen, in der sich der Besitzer des für das Auto zuerst gezogenen Loses melden muss.

Carola Marschhausen ist deshalb nicht mehr unglücklich. „Was soll ich mit einem Auto?“, sagt die 14-Jährige, die schon weiß, dass sie es zu Geld hätte machen können. Sie versteht aber die Argumente ihrer Eltern.

Sie ist froh, dass die Geschichte jetzt in der Zeitung steht, denn an ihrem Marktgymnasium hätte ihr das doch keiner geglaubt.

An einen solchen Zufall hatte bisher auch der Rotary- Stadtombola-Verein nicht geglaubt und ihn deshalb juristisch nicht geregelt. Das soll nun nachgeholt werden.