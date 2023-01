Tempo 30 in Achim: Maximalforderung? – Nein, danke.

Von: Christian Walter

Teilen

Tempo 30 ist auf Achimer Hauptverkehrsstraßen nur streckenweise vor sogenannten schützenswerten Einrichtungen vorgeschrieben, wie Kindergärten und Schulen. Hier ist der Grund die Kita Achim-Mitte. © Christian Walter

Höchstens Tempo 30 in der Stadt, auch auf Hauptverkehrsachsen – was anderswo immer mal wieder gefordert wird, stößt in der Achimer Politik auf wenig Interesse. Zudem könnte die Stadt das auch nicht einfach auf eigene Faust einführen, es gibt rechtliche Hürden.

Tempo 30 in der Stadt, flächendeckend, uhrzeitlich unbefristet und nicht nur in Nebenstraßen, sondern auch auf Hauptverkehrsachsen – es ist ein Thema, das bundesweit immer wieder aufkommt. Aktuell fordern das etwa Grüne und SPD in Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag hat sich der dortige Bau- und Umweltausschuss damit befasst und nun immerhin eine deutliche Ausweitung der bestehenden 30er-Zonen im Stadtgebiet auf den Weg gebracht.

In dieser Woche hat sich auch die Tagesschau auf ihrem Onlineauftritt umfassend mit der Thematik befasst und unter anderem auf die Initiative „Lebenswerte Städte“ verwiesen, die eine einfachere Ausweisung von Tempo 30 für die örtlichen Verwaltungen zum Ziel hat. Die Argumente: Weniger Lärm und Abgase, mehr Verkehrssicherheit, insgesamt eine höhere Lebensqualität.

Derzeit ist die Einrichtung von Tempo 30 auf Hauptstraßen mit rechtlichen Hürden verbunden. Lediglich vor sensiblen Einrichtungen oder aus anderen gewichtigen Gründen haben die Kommunen hierbei Handlungsspielraum. Nun ist der Antrag in Osterholz-Scharmbeck für stadtweites Tempo 30 eine Maximalforderung, die (derzeit) so auch nicht erfüllt wird, aber ließe sie sich theoretisch auch auf Achim übertragen?

„Ich persönlich halte die großflächige Ausweisung von Tempo-30-Zonen aus Sicht der Verkehrssicherheit für eine gute Idee“, stellt Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster seine grundsätzliche Sicht dar, verweist aber gleichzeitig auf gebundene Hände. Die Stadt Achim könne das nicht auf eigene Faust einfach einführen, „sondern immer nur mit Zustimmung des Straßenbaulastträgers – etwa dem Land Niedersachsen für unsere Hauptstraßen, die ja Landesstraßen sind – und der Polizei.“ Schuster nennt ein Beispiel, bei dem schon die Anordnung von 50 km/h nicht möglich war: „Wir als Stadt hätten im Bereich des Amazon-Logistikzentrums Tempo 50 gesehen, das Land aber bestand auf 70 als zulässige Höchstgeschwindigkeit.“

Uns ist kein politischer Fingerzeig in diese Richtung bekannt.

Das Thema Tempo 30 beschäftige seinen Fachbereich immer wieder, gerade wegen bestimmter Einrichtungen, zu denen auch Altenheime gehören. „Über eine flächendeckende Ausweisung von Tempo-30-Zonen in Achim haben wir jedoch noch nicht gesprochen und uns ist auch kein politischer Fingerzeig in diese Richtung bekannt.“

Meine persönliche Meinung ist, dass man darüber nachdenken könnte.

Nachgefragt also bei den Grünen. Die Partei hat das Thema in Osterholz-Scharmbeck ja mit aufs Tableau gehoben. In Achim habe sich die Stadtratsfraktion bislang nicht damit befasst, sagt deren Vorsitzender Michael Schröter auf Anfrage. „Meine persönliche Meinung ist aber, dass man darüber nachdenken könnte.“ Die Argumente dafür – Lärm, Umwelt, Unfallstatistik – teilt Schröter ausdrücklich, verweist aber wie Schuster auf die Zuständigkeit in Bezug auf die Landesstraßen, die nicht bei der Stadt Achim liegt. „Es ist aber ja schon einiges passiert“ in Sachen Geschwindigkeitsreduktion im Stadtgebiet, findet Schröter und nennt die Landesstraße zwischen Uphusen und Bierden, wo früher sogar 100 erlaubt war, dann viele Jahre 70, nun gilt Tempo 50 – allerdings weil laut Stadtverwaltung aus baurechtlichen Gründen die Ortsschilder versetzt wurden, nicht wegen der Reduktion allein. „Und die Reduzierung auf der Desmastraße von 50 auf 30 ist ja auch noch nicht lange her“, sagt Schröter. In der Tat, das war 2021.

Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn man die großen Straßen anfasst, auch mit Blick auf wirtschaftliche Ansiedlungen.

„Da wäre ich vorsichtig“, sagt FDP-Fraktionschef Hans Jakob Baum. „Ich neige dazu, den Stand so zu belassen.“ Er führt den Verkehrsfluss an, den es aufrechtzuerhalten gelte, etwa rund um die Ueser Kreuzung oder auf der Ortsdurchfahrt Embsen. Die Ortschaft zwischen den Autobahnen ist über eine 70er- und eine 100er-Strecke mit viel Durchgangsverkehr angebunden, da wäre der plötzliche Fall am Ortsschild auf 30 statt auf 50 „psychologisch schwierig“, findet Baum. „Da habe ich Bedenken.“ Das Problem sei generell auch nicht die Frage, ob 50 oder 30 gelte, „sondern die Einhaltung“ – schon jetzt führen viele zu schnell, vor allem auf Strecken wie der annähernd geraden und an den Einfahrten offen gestalteten Ortsdurchfahrt Embsen. In den Nebenstraßen könne man „gerne kreativ sein“: Baum kann sich für manche Gebiete etwa ein Kreissystem mit mehreren Einbahnstraßen im Verbund vorstellen, um dort den Verkehr zu ordnen und die Leistungsfähigkeit der Nebenrouten zu verbessern. „Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn man die großen Straßen anfasst, auch mit Blick auf wirtschaftliche Ansiedlungen.“

Gerade die Landesstraßen sind ja dafür gebaut, den Verkehr abfließen zu lassen. Es muss unser aller Ziel sein, dass wir nicht so viele Staus haben.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Isabel Gottschewsky plädiert dafür, die Situation differenziert zu betrachten. „Flächendeckend und grundsätzlich Tempo 30 sehen wir nicht.“ Wichtiger sei ihr das Identifizieren von Problemzonen und das punktuelle Nachsteuern, wenn es die Situation erforderlich mache. „Wofür wir sehr gekämpft haben, ist die Ampel an der Verdener Straße auf Höhe Schneiderburg“, nennt sie ein Beispiel für eine sichere Querung, mit der an dieser Stelle der Verkehrssicherheit Rechnung getragen wird. „Tempo 30 vor Kitas und Schulen ist keine Frage“, so Gottschewsky, sonst aber sei der Verkehrsfluss wichtig. „Gerade die Landesstraßen sind ja dafür gebaut, den Verkehr abfließen zu lassen. Es muss unser aller Ziel sein, dass wir nicht so viele Staus haben.“ Die Christdemokratin plädiert eher für Geschwindigkeitskontrollen in bestehenden 30er-Zonen.

Um des lieben Friedens willen flächendeckend Tempo 30 ist keine Begründung.

Eine differenzierte Betrachtung ist auch die Herangehensweise von Herfried Meyer (SPD). Er sitzt nicht nur im Stadtrat, sondern auch viel hinter dem Lenkrad, wenn er einen der Bürgerbusse über Achims Straßen steuert. „Tempo 30 nutzt was, wenn es technisch und baulich möglich ist und akzeptiert wird“, sagt er und nennt als gute Beispiele aus seiner Sicht den Steinweg in Bierden und die zentral gelegene Bergstraße, die beide so umgebaut worden sind, dass die Fahrzeuge schon kaum eine Möglichkeit haben, schneller zu fahren, zumal wenn sie sich begegnen. „Um des lieben Friedens willen flächendeckend Tempo 30 ist keine Begründung“, so Meyer.

Der Sozialdemokrat setzt zudem darauf, den Autofahrern ihre Geschwindigkeit zu spiegeln, wie es mancherorts durch digitale Messtafeln geschieht, sowie auf die Selbstverantwortung von Autofahrern, etwaige technische Möglichkeiten ihrer Fahrzeuge auch zu nutzen, wie Tempomaten. Außerdem, ergänzt er beim Blick aus dem Fenster auf die Uphuser Heerstraße, an der er wohnt, sei je nach Tageszeit und Verkehrslage die Geschwindigkeit auf manchen Strecken ohnehin bereits sehr gedrosselt.

An der Uphuser Heerstraße wird Tempo 30 in Achim durch Lärmschutz begründet. © Christian Walter

An Meyers stark befahrener Wohnadresse ist für den Lärmschutz eine 30er-Zone eingerichtet, einer der wenigen Gründe neben den sensiblen Einrichtungen, der es der Stadt nach derzeitiger Rechtslage möglich macht, diesbezüglich selbst aktiv zu werden. An dieser Lage etwas zu ändern und für mehr oder sogar flächendeckende Einführung von Tempo 30 in Achim zu sorgen, dazu gibt es offensichtlich kaum Bestreben in der städtischen Politik.

Und so bleibt es dabei: Auf der Hauptstraße zwischen Uphusen und Baden gibt es genau zwei 30er-Zonen. Nicht einmal das Alten- und Pflegeheim Badener Berg kommt in diesen Genuss – es hat laut Stadt „keinen direkten Zugang zur Straße“, ein Ausschlusskriterium. Ansonsten gibt es Tempo 30 noch auf der Achimer Brückenstraße vor der Ueser Grundschule und auf der Borsteler Landstraße neben der Kita Schlaumäuse. Weitere Zonen einzurichten, ist laut Stefan Schuster „aktuell nicht geplant“.

Von Christian Walter