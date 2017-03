Erster deutscher Katzenöhrchenlauf

Achim - Von Manfred Brodt. Am Sonntag, 6. August, soll der bundesweit erste Katzenöhrchenlauf in Achims Stadtmitte stattfinden. Sie haben richtig gelesen: Katzenöhrchenlauf.

Thomas Gebauer, früherer Achimer und heute mit Frau Antje in Langwedel-Förth beheimatet, sowie sein Arbeitskollege Dennis Dormoth aus Sottrum haben diese besondere Veranstaltung sich ausgedacht und setzen sie nun um. Thomas Gebauer und Dennis Dormoth, beide Chemikanten, „die Köche der Chemie“, in einer Firma laufen schon seit rund zwei Jahren gemeinsam in ihrer Freizeit, fünf bis zehn Kilometer, haben so auch an Läufen in Bremen, Sottrum , Thedinghausen und Celle teilgenommen. Auf der Strecke kam ihnen die Idee, sie könnten doch auch einmal einen Lauf für einen guten Zweck ins Leben rufen. Nur für welchen?

Vom Kittenlauf bis zum Kätzchen- und Katerlauf

Für bestimmte Menschen im Inland und Ausland laufen ja schon viele. „Für Tiere und für Tierschutz“, war dann ihre Idee, die sie begeisterte und die sie, die selbst Katzen besitzen, nun mit großem, auch eigenem finanziellen Engagement in die Tat umsetzen wollen.

Am 6. August können alle Lauffreudigen und Tierliebhaber geschmückt mit extra geschneiderten Katzenöhrchen durch Achim laufen. Je nach Fitness und Lust gibt es für sie den Kittenlauf (2,4 Kilometer), den Walking Cats und Dogs Lauf (2,4 km), den Kätzchenlauf (4,8 km) und den Katerlauf (9,6km).

Die Strecke führt nicht durch den Wald, nicht durch den Gewerbepark, sondern mitten durch die Stadt. Vom Bibliotheksplatz wird es über die Obernstraße, den Alten Markt, die Borsteler Landstraße, Georgstraße, Feldstraße, Asmusstraße, Achimer Brückenstraße, Am Marktplatz zum Schulzentrum, Hallenbad und via Bergstraße wieder zur Fußgängerzone gehen. Auf You Tube ist 14 Minuten lang schon ein Katzenöhrchenläufer mit hängender Zunge auf dem Kurs zu verfolgen.

Catwoman-Cosplayerin Lani Riddle wird vielleicht auch dabei sein, auf jeden Fall aber eine Videobotschaft zu den zweibeinigen sportlichen Katzendarstellern senden.

Liebe zu den Tieren und zur alten Heimat Achim, der eine solche Attraktion doch fehle, haben Thomas Gebauer und Mitstreiter zu der Aktion bewogen, die mit dem Niedersächsischen Leichtathletikverband und dem Deutschen Tierschutzbund bereits abgesprochen ist und mit der Stadt und Polizei noch in den Details geregelt werden muss.

„Wir ziehen das auf jeden Fall durch. Es gibt kein Zurück mehr“, sagen sie und hoffen auf viele Anmeldungen (Startgebühr 8-15 Euro) und auf weitere finanzielle Unterstützung im Rahmen eines Crowdfundings unter fairplaid.de

Straßenabsperrungen, Genehmigungen und Versicherungen kosten natürlich etliches Geld. Schon jetzt gibt es freundliche Sponsoren von Edeka Schieweck, Struppy und CleverFit bis Blumen Peters, der Schatzkiste und AOK. Es dürfen noch weitere Unterstützer dazu kommen, denn 100 Prozent des Erlöses sollen dem Tierschutz zufließen. Konkret soll das Projekt des Tierschutzbundes zur Kastration wilder, streunender und oft krank und elend lebender Katzen gefördert werden.

Wer teilnehmen, unterstützen oder noch mehr erfahren möchte, schaue unter www.katzenoerchenlauf.de oder auf die entsprechende Facebook-Seite.