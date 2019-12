Katzenrettung in Achim: Feuerwehrmann greift beherzt zu

Eine maunzende Katze auf einem Hausdach hat am Donnerstagmorgen die Feuerwehr Achim beschäftigt.

Achim - Das 13-jährige Tier mit dem Namen Zicke war der Halterin entwischt und durch ein geöffnetes Fenster auf das Dach geklettert. In der Regenrinne kauernd konnte die Katze nicht mehr zurück in die Wohnung klettern, daher rückte die Ortsfeuerwehr mit drei Fahrzeugen zur Bremer Straße aus.

Trotz der engen Hinterhofbebauung gelang es den Einsatzkräften die Drehleiter in Stellung zu bringen. Ein Feuerwehrmann - der sich auch im Rettungsdienst engagiert - begleitete die Tierbesitzerin in den Korb. Zusammen und mit einer bereitstehenden Transportkiste näherte man sich auf dem Luftweg dem Tier. An der anderen Dachseite hatte sich ein Feuerwehrmann auf einer Steckleiter in Position gebracht.

+ Zwei Feuerwehrmänner und die Besitzerin der Katze holten das Tier vom Dach herunter. © Christian Butt

Das freiheitsliebende Tier näherte sich dem Feuerwehrmann auf der Leiter. Dieser fackelte nicht lange und packte das Tier mit einem beherzten Griff. Sicher brachte er Zicke auf den Boden und setzte das Tier in eine Transportbox. Überglücklich konnte die Besitzerin ihre Hauskatze wieder in die Wohnung bringen.

