Katakomben: Noch hat keiner zugegriffen

Die Hermanskis führen Lokal vorerst weiter

+ Michaela und Fiete Hermanski übernahmen vor rund drei Jahren den „Musikkeller Katakomben“ von Oliver Benkel. - Foto: Laue

ACHIM - Weil sie mittlerweile auf einigen anderen Feldern aktiv seien, bleibe immer weniger Zeit, sich persönlich den „Katakomben“ am Alten Markt zu widmen, berichten Fiete und Michaela Hermanski. Das aus Hamburg stammende Ehepaar möchte daher sein Lokal in andere Hände übergeben. Das ist bisher aber nicht gelungen, und so machen die beiden vorerst im neuen Jahr weiter. Auch die regelmäßigen musikalischen Live-Auftritte und Partys wird es 2019 geben.