Kasch kippt Veranstaltungen bis Ende August

Wegen Corona-Beschränkungen kein wirtschaftlicher Betrieb möglich / Schwierige Finanzlage

+ Die Achimer Vorzeigeinstitution an der Bergstraße bietet derzeit lediglich eine „Büro- und Verkaufszeit“ an. Fotos: mix

Achim - Von Michael Mix. Das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) bleibt mindestens bis zum Ende der Sommerferien am 26. August für Veranstaltungen aller Art und damit auch für das Kommunale Kino geschlossen. Das haben die Geschäftsführung und der Trägerverein der Achimer Institution an der Bergstraße 2 in einer gemeinsamen Sitzung am Montag beschlossen. „Alle waren sich über diesen notwendigen Schritt völlig einig“, teilte Geschäftsführerin Silke Thomas auf Nachfrage mit.