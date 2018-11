Karnevalsstart: Bürgermeister Ditzfeld des Amtes enthoben

Die Bierdener Karnevalisten stürmten gegen 11.11 Uhr am 11. November traditionell das Achimer Rathaus, brachten den Schlüssel an sich – ist der groß! – und enthoben Bürgermeister Ditzfeld des Amtes. Die phantasievoll kostümierte Truppe kündigte an, bis zum Aschermittwoch die Geschicke der Stadt lenken zu wollen. Der Abgesetzte wies nach eigenen Worten alle vertraulich in den Sachstand bei den wichtigsten Themen – „Kita & Krippen, Schulen, Amazon, Innenstadt, Achim-West usw.“ – ein. Er sei jetzt „sehr gespannt darauf, wie sich unsere schöne Stadt bis zum Aschermittwoch verändert hat “, erklärte der Bürgermeister in karnevalistischem Tonfall.