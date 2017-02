Astrid-Lindgren-Schule: Karneval auf Türkisch

Achim - Von Lisa Duncan. „Karneval“ lautet das heutige Thema in der sechsten Schulstunde am Freitagnachmittag – oder „karnaval“, wie es fast gleich klingend auf Türkisch heißt. In türkischer Sprache fragt Lehrerin Sevgi Bayraktar die Zweitklässler, als was sie sich bei dem Fest verkleiden wollen. Eine Tradition, die in der Türkei übrigens nicht existiert. Seit zwei Jahren gibt Bayraktar herkunftssprachlichen Unterricht an der Astrid-Lindgren-Schule (ALS). Damit fördert die Schule, wie vom Niedersächsischen Kultusministerium gefordert, die Mehrsprachigkeit.

Die Schülerschaft der Grundschule mitten in Achim-Nord stammt aus mindestens sieben unterschiedlichen Nationen, heißt es von Seiten der Schulleitung. Wie vielfältig die Sprachtraditionen sind, aus denen die Schüler kommen, merkt man schon an der Eingangstür: Dort werden Besucher gemäß einer Aufschrift in fünf verschiedenen Sprachen willkommen geheißen, darunter Russisch, Arabisch und Türkisch.

Bereits seit Anfang der 80er-Jahre gibt es an der ALS Türkisch-Unterricht. Bayraktar unterrichtet aktuell immer montags und freitags insgesamt 18 Kinder von der zweiten bis zur vierten Klasse. „Ich bin wie eine Handlungsreisende“, erklärt sie, denn an den anderen Wochentagen gibt sie auch in Posthausen und in zwei Verdener Grundschulen Türkisch-Stunden. Dabei ist sie nicht verbeamtet, sondern angestellt. Ihre Stammschule ist die Grundschule am Sachsenhain in Verden. An die Arbeit als Türkisch-Lehrerin kam die Bremerin über ihre ehemalige Nachbarin, Besime Adel-Pour, die bis zur Rente den herkunftssprachlichen Unterricht an der ALS anleitete.

Mündliche Mitarbeit und Interaktion an der Tafel

Die 1967 im türkischen Samsun geborene Sevgi Bayraktar hat in der Türkei Französisch auf Lehramt studiert. 1988 kam sie der Liebe wegen nach Deutschland, jedoch wurde ihr Diplom hier nicht anerkannt. Mit Fortbildungen qualifizierte sie sich für den islamischen Religionsunterricht (auf Deutsch) und den herkunftssprachlichen Unterricht.

„Kinder, die mit beiden Sprachen aufwachsen, sollten auch in beiden Sprachen fit sein. So lernen sie besser kennen, wer sie sind“, betont Bayraktar. Für ihren Unterricht nutzt sie Bücher, die auf Deutsch und Türkisch geschrieben sind. Mündliche Mitarbeit und Interaktion an der Tafel gehören ebenfalls dazu. An die Tafel schreibt sie „pencere“, „masa“ und „sandalye“ (Fenster, Tisch und Stuhl auf Türkisch). Davon sollen die Schüler die Mehrzahl bilden. Fröhlich heben die Mädchen die Hände, jede will mal an die Tafel. Schnell haben sie die Liste um „Ente“ (ördek) und „Waschbecken“ (lavabo) erweitert.

Türkisch ist an der ALS ein richtiges Unterrichtsfach mit Noten ab der dritten und einem Abschlusszertifikat nach der vierten Klasse. Doch das meist am Nachmittag stattfindende Angebot stößt nicht bei allen Eltern auf Interesse. „Einige sagen zu mir: Wir sprechen doch zu Hause Türkisch, das reicht schon.“ Manchmal spiele auch die politische Einstellung eine Rolle. So gefalle manchen sehr religiösen Eltern nicht, dass der Lehrplan den Begründer der modernen türkischen Republik, Mustafa Kemal Atatürk, streift. Als Anlass nimmt Bayraktar das von Atatürk eingeführte Kinderfest, das dieses Jahr auf den 23. April fällt.

„Da gibt es einen sehr engagierten Elternverbund“

Dass nach der vierten Klasse mit dem Türkisch-Unterricht Schluss ist, weil keine weiterführende Schule im Landkreis Verden das Fach anbietet, findet Bayraktas bedauerlich. Sie selbst vermittelte vor zehn Jahren noch Sprachkentnisse an Haupt- und Realschüler in Verden. Sehr erfolgreich verlief auch eine AG „Türkisch für den Urlaub“, die sie für deutsche Kinder einmalig anleitete. Das Interesse der Eltern sei da – zumindest in Verden: „Da gibt es einen sehr engagierten Elternverbund, der auch Unterschriften gesammelt hat.“ Doch die Landesschulbehörde mit Bezirkssitz in Lüneburg sei dagegen, glaubt sie.

„Wir genehmigen herkunftssprachlichen Unterricht entweder auf Antrag der Schule oder der Erziehungsberechtigten“, sagt Bianca Schöneich, Pressesprecherin der Niedersächsischen Landesschulbehörde. Darüber hinaus bedarf es gemäß einer Richtlinie einer Mindestgruppengröße von zehn Schülern. „Und die ist häufig nicht erreicht“, erklärt Schöneich, die über die Gründe nur mutmaßen kann. Vielleicht betrachteten manche Eltern die Belastung für ihre Kinder als zu hoch, weil die Stunden oftmals in den Nachmittag fallen.