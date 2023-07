Per Paddelschlag: Kanutour auf der Weser macht Zwischenstopp in Achim

Von: Nina Baucke

An Schleusen müssen die Kanuten immer wieder ihre Boote umtragen. © -

Die Teilnehmer der dritten „Internationale Weserfahrt“ des Landeskanuverbands machen Halt in Achim. Insgesamt geht es über mehr als 400 Kilometer von Hann.Münden nach Nordenham.

Achim – Heute ist in Bremen Ruhetag für die Teilnehmer der dritten „Internationalen Weserfahrt“ des Landeskanuverbands – verdientermaßen, denn hinter den Teilnehmern in ihren Kanus liegen bereits mehrere hundert Kilometer, und das merken sie auch in den Armen. „Ich merke alles“, sagt Gerd Bode mit einem Lachen. „Die Schultern, den Rücken, den Lendenwirbelbereich – aber vor allem das Sitzfleisch.“ Der Bissendorfer aus der Umgebung von Osnabrück organisiert die Tour, bei der die Kanufahrer am Sonntagabend beim Bootssportverein Achim-Thedinghausen anlegten und die Möglichkeit der Übernachtung nutzen.

„Dafür haben wir alles dabei“, berichtet Bode. Insgesamt bis zu 60 Kilo Gepäck führt jeder Kanufahrer in seinem Kanu wasserdicht verstaut mit sich – inklusive Camping-Equipment. Er freut sich dennoch über das Entgegenkommen des BSV: „Wir konnten das Vereinsheim nutzen, um unsere Sachen zu trocknen, zum Kochen – und auch der Kühlschrank war voll mit Getränken und wurde sogar nachgefüllt“, sagt er zufrieden. „Eine unserer Mitfahrerinnen bekam zudem ein Klapprad zur Verfügung gestellt, mit dem sie am nächsten Morgen Brötchen holen konnte.“

Sechs bis sieben Stunden auf dem Wasser

Für die Planung hat er schon im vergangenen Jahr mit den verschiedenen Vereinen entlang der Route Kontakt aufgenommen. „Bei manchen gab es lediglich den Schlüssel, in Minden wiederum wurden wir richtig toll bekocht“, berichtet Bode. Dabei war er bei der Etappenplanung bis Minden noch sehr flexibel: „Da gibt es viele Vereine, weiter die Weser runter werden es immer weniger.

Bereits vorherige Woche Samstag war Bode mit insgesamt 40 Teilnehmern zwischen 50 und 84 Jahren in Hann. Münden aufgebrochen, über Bad Karlshafen, Holzminden, Bodenwerder, Rinteln, Minden, Landesbergen und Hoya haben die inzwischen noch 32 Kanufahrer in den Einer- und wenigen Zweierkanus nach ihrem Stopp in Achim nun Bremen erreicht, von dort geht es noch weiter über Rönnebeck und Brake nach Nordenham, dort ist Endstation. „Manche fahren nur einige Etappen mit, aber wir hatten auch schon Ausfälle“, erklärt Bode den Schwund. „Immerhin, die komplette Fahrt sind schon zwei stramme Wochen mit langen Etappen.“ Die können zum Teil um die 40 Kilometer lang sein – was sechs bis sieben Stunden auf dem Wasser bedeutet. „Es ist im oberen Bereich der Weser eher stehendes Wasser, außerdem gibt es immer wieder Stellen, wo wir die Kanus umtragen müssen“, erklärt er.

Auf dem Gelände des BSV in Achim finden die Teilnehmer ausreichend Platz für ihre Zelte. © privat

Die Tage gehen zeitig los, die Ersten bauen bereits um 5 Uhr ihre Zelte ab und lassen um 6 Uhr ihre Boote zu Wasser. „Aber da es ja so viele sind, können wir auch gar nicht zeitgleich starten“, so Bode. Zwischendurch treffen sie sich an Schleusen oder beim Umtragen – sowie an den vorher vereinbarten Etappenzielen. „Da gibt’s dann erst mal einen Vollständigkeitsappell“, erklärt Bode und lacht.

Wettertechnisch haben die Kanuten vor allem mit Regen zu kämpfen. „Das Problem ist, man wird nie richtig trocken, aber bei Hitze wäre es auch schwierig“, weiß er. Dazu kommt jetzt der Bereich hinter der Schleuse in Hemelingen: „Dort haben wir dann Tidengewässer, da müssen wir uns, was den morgendlichen Aufbruch angeht, an die Gezeiten anpassen und uns nach dem ablaufenden Wasser richten.“ Ab diesem Punkt übernimmt dann auch ein Ortskundiger die Führung der Gruppe, und Bode darf sich ins Feld zurückfallen lassen – bis zum Ziel in Nordenham.