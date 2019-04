Achim – Weltruhm erlangte die Textzeile „Das kann das Leben nur einmal geben“ aus dem Ufa-Film „Der Kongress tanzt“, womit die britisch-deutsche Schauspielerin Lilian Harvey einst an die Vergänglichkeit schöner Momente erinnerte und damit zu mehr Wertschätzung mahnte. Diese Botschaft haben die Sängerinnen und Sänger der Chorfreunde Achim längst verinnerlicht und freuen sich deshalb ganz besonders – und das seit vielen Jahren immer wieder – auf das gemeinsame Chorsingen: Unter der Leitung von Hans Schröder begeisterte der „Chor der Paare“ am Sonntag im Gasthof Zur Linde in Bierden.

Im 20. Jahr seines Bestehens verzichtete der Chor mehr auf Klassiker der deutschen Romantik zugunsten einer feinen Auswahl beschwingter Chor- und Volkslieder sowie Schlager.

Das bewährte Konzept mit Kaffeetafel und Chorgesang im Wechsel mit der Langwedeler Shanty-Gruppe „Wolken, Wind und Wogen“ lockte auch in diesem rund 200 Besucher. Den Auftakt gestalteten die Chorfreunde mit „Wir grüßen euch alle“ und „Jeder Tag ein Sonnentag“. Das Stück „Es tönen die Lieder“ arrangierte der Chorleiter im Kanon mit dem Publikum.

Mitsingen war durchaus erwünscht und nach „Am Brunnen vor dem Tore“, „Lasst uns wandern“ und „Singe als sei Himmel auf Erden“ waren alle Gäste eingeladen, in den Chorvortrag einzustimmen. Texte lagen auf den Tischen, und gemeinsam erklangen frühlingshafte Klänge mit „Horch was kommt von draußen rein“, „Im Frühtau zu Berge“ oder „Hoch auf dem gelben Wagen“.

Im Anschluss präsentierte der Shanty-Chor Klassiker von der Küste, norddeutsches Liedgut und Seemannslieder. Den zweiten Teil gestalteten Chor und Chorleiter moderner als in der Vergangenheit und erfreuten das Publikum mit Schlagern: „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“, „Sommer unterm Liebensmond“ als eine Hommage an Elvis Presley („Love Me Tender), „Butterfly“ in deutscher Sprache oder eben „Das gibt’s nur einmal“ wie oben beschrieben. Als Zugabe zum Abschied ertönte „Ich möcht so gern mit Dir allein in Achim an der schönen Weser sein“ mit Text von Heinz Parchmann.

sch