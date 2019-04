Bebauungsplan „Grundstücke an der Achimer Windmühle“ bedroht Teile des Baumbestands

Achim – Protest gegen „das Abholzen von insgesamt 14 gesunden Platanen an der Achimer Mühle“ meldet eine „Gemeinschaft von betroffenen beziehungsweise nachdenklichen Bürgern“ an. Sie äußert sich besorgt über die dort geplante Bebauung.

Der Baumbestand auf dem öffentlichen Parkplatz am Uesener Mühlenweg müsse erhalten und das Gelände selbst als Grün- und Freifläche bestehen bleiben, fordern diese Bürger jetzt in einem ausführlichen Schreiben an alle Achimer Stadtratsfraktionen. Unterzeichnet haben die Stellungnahme Manfred Harms vom Uesener Mühlenweg 44 und Hans-Dieter Pöhls, Am Hang 1.

Die Stadt Achim möchte einen Teil der ihr gehörenden Fläche am Uesener Mühlenweg nutzen, um bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Außerdem werde ein Teil des öffentlichen Geländes zur Erschließung eines privaten Wohnbauprojektes auf einem angrenzenden Grundstück benötigt, wie Steffen Zorn, Chef der Bauabteilung im Achimer Rathaus, auf Nachfrage erläuterte.

Es gehe aber ingesamt nur um etwa die Hälfte der baumreihenumsäumten Freifläche. Die andere Hälfte bleibe unbebaut, denn Parkplätze seien weiterhin erforderlich – vor allem für Besucher von Trauungen oder anderen Veranstaltungen in der Mühle. Dies sehe er genauso wie die Bürgergemeinschaft, so Zorn.

Auf jeden Fall seien daher schon mal sieben der 14 Platanen gesichert, machte er deutlich. Bleiben also weitere sieben Bäume, von denen voraussichtlich nicht alle vorm Fällen bewahrt werden können. Da gelte es dann, im weiteren Bebauungsplanverfahren abzuwägen zwischen Baumschutz und Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums.

Öffentlich ausgelegt werde der Bebauungsplan „Grundstücke an der Achimer Windmühle“ voraussichtlich nach den Sommerferien, und die Stellungnahme der Bürgergemeinschaft bei der weiteren Beratung werde sicher mit einfließen. Der Aufstellungsbeschluss, Bauland im Bereich bei der Mühle auszuweisen, datiere schon von 2014.

Endgültig wird der Stadtrat über den Bebauungsplan entscheiden. Festgelegt ist laut Zorn schon, dass der Privatinvestor gefällte Bäume durch Ersatzpflanzungen im Verhältnis 1:1 ausgleichen müsse.

Manfred Harms und Hans-Dieter Pöhls weisen in ihrem Schreiben besonders darauf hin, dass der beplante Bereich mit der nahen Windmühle sowie einer ehemaligen Hofstelle samt niederdeutschem Hallenhaus besondere historische Sehenswürdigkeiten der Stadt aufweise.

Windmühle, das nahe Wäldchen und die Platanenallee bildeten eine optische Einheit. Dieses Ensemble gelte es „als stadtnahes Kleinod“ zu erhalten und nicht kurzatmigen städtebaulichen und rein kommerziellen Interessen zu opfern“.

Der ökologische Verlust durch das Fällen der Bäume könne im Übrigen durch Begrünungsvorgaben auf den Grundstücken nicht kompensiert werden.

Als Alternativen zum bisherigen Planentwurf schlagen die besorgten Bürger eine Zufahrt zum Baugebiet von der Mühlenstraße aus vor – oder aber die unbefestigte Bodendecke des Parkgeländes so zu belassen und erst auf dem Wohngrundstück zu asphaltieren.

Sollte der Erhalt aller Platanen festgeschrieben und beschlossen sein, will die Bürgergemeinschaft den Bereich mit verschönern helfen und „eine von Bürgern wie Touristen gern aufgesuchte Grünzone mit Verweilbereich für Entspannung, Ruhe und Kontemplation“ schaffen. Das gesamte „stadtnahe, fußläufige Gelände“ gelte es, im Sinne von Natur- und Klimaschutz attraktiv zu gestalten“.

la