Kaiserwetter beim Achimer Maibaumfest

Von: Anne Leipold

Blauer Himmel, ein bunt geschmückter Maibaum und viele Besucher: Die Feierlichkeiten sind ein großer Erfolg. © Leipold

Achim – Ein bisschen Sorge hatte Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld schon, dass Thedinghausen das schöne Wetter für die eigenen Feierlichkeiten vor gut einer Woche allein gepachtet hatte. Diese machte er sich aber ganz umsonst, denn bestes Kaiserwetter herrschte wie bestellt beim Maibaumfest am Sonntag in der Achimer Fußgängerzone. „Kein Wind, eine volle Innenstadt, die Einzelhändler danken es euch“, eröffnete Ditzfeld frohen Mutes das Fest, während sich in der sanften Brise unter blauem Himmel die bunten Bänder in den Stadtfarben bewegten, mit denen Gerhild Schröder von den „Groenfingers“ den Kranz wieder geschmückt hatte.

Unter dem Maibaum füllten sich die flugs aufgestellten Bierbänke, nachdem THW und Feuerwehr ihn wie immer gekonnt zur Mittagszeit aufgestellt hatten. Allein das Freibier fehlte dieses Mal. Nicht, weil Ditzfeld es den Besuchern nicht gegönnt hätte. Die Einnahmen sollten aber den TSV Uesen unterstützen, der in diesem Jahr den ganzen Tag den Getränkestand bediente, sodass Ditzfeld an die Ehefrauen appellierte, ihren Männern doch ein, zwei Biere auszugeben.

„Es ist immer wieder beeindruckend, dass so viele dabei sind“, freute sich Ditzfeld mit Blick auf die vielen aktiven Vereine, die sich an diesem Tag zeigten. Zugleich bedauerte er die fehlenden Birken, mit denen Schröder sonst alljährlich die Innenstadt geschmückte hatte. Dazu bedürfe es jedoch mehr Zulauf für die „Groenfingers“, für die er daher Werbung machte. Denn für die Vereine ist das Fest schließlich da.

„Es ist eine schöne Veranstaltung, auf die wir uns jedes Jahr freuen“, sagte Malte Arndt, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Achim. An deren Stand gab es Eis, Airbrush für Kinder und viele Informationen rund um die Arbeit der DLRG, die seit Anbeginn des Maibaumfestes dabei ist.

Genauso das DRK, dessen Ortsgruppe die Besucher mit Kuchen bewirtete, mit einem Bildermemory unterhielt und an einer Sanitätspuppe zeigte, wie einfach ein Frühdefibrillator funktioniert. Einen Blick in den Krankentransportwagen durften Interessierte außerdem werfen. „Es ist eine gute Plattform, um unsere Arbeit und uns vorzustellen, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, Netzwerke zu vertiefen unter den caritativen Verbänden und die Innenstadt zu beleben“, sagte Ortsvereinsvorsitzender Sven Lifka. In den Unterhaltungen mit den Besuchern waren die Dienstleistungen des DRK von Interesse, also der Hausnotrufknopf und die klassische Hauswirtschaftshilfe: „Der Bedarf ist sehr hoch“, so Lifka.

Mit dem brandneuen Messrad machte Jörn Entelmann auf die Arbeit des THW aufmerksam. Muss ein Lager für den Katastrophenschutz aufgebaut werden, kann er damit den Platz vermessen, sodass alles an Ort und Stelle passt. Er ist Kraftfahrer der Fachgruppe N (Notinstandhaltung und -versorgung), die sich etwa um die Wasserumverteilung kümmert. „Es ist beim THW eine ganz andere Welt, man macht immer wieder etwas Neues“, sagte er. Vor Ort waren zudem die derzeit oft gefragten Baufachberater, die beispielsweise die Tragfähigkeit eines Hauses nach einem Brand ermitteln, wie auch die Gruppe für Bergung, Wassergefahren und der ESS-Trupp (Einsatzstellen-Sicherungs-System). „Mit Liebe gebratene Würste für den guten Zweck“, pries das THW obendrein an.

Wer wollte, konnte sich außerdem beim Golfen erproben, sich bei den Modellbauern umschauen, ein paar Aufschläge beim Volleyball-Team üben und sich über den Achimer Bürgerbusverein informieren, der stets Fahrerinnen und Fahrer sucht.

Um dann noch durch die geöffneten Läden und über den Flohmarkt zu bummeln, lieferte die traditionelle Erbsensuppe des Traditionsvereins Steuben-Kaserne die nötige Stärkung und der Oytener Shantychor beste musikalische Begleitung.