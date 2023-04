„Juwel“ erwies sich als „Wundertüte“

Von: Michael Mix

Bei der Feierstunde zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten im früheren Gefängnis füllten geladene Gäste und Beschäftigte den großen Verhandlungssaal des Amtsgerichts. © Mix

Achim – Zwischenzeitlich habe die Stadt überlegt, ein Einkaufszentrum an das Amtsgericht anzubauen. Auch ein Café im Dachgeschoss und eine Tiefgarage seien auf dem Gelände des Justizzentrums in der Fußgängerzone, einen Steinwurf vom Rathaus entfernt, angedacht gewesen. Doch das Land Niedersachsen habe lieber das Amtsgericht Achim am bestehenden Standort um das benachbarte, Ende 2012 geschlossene Gefängnis erweitern wollen.

Daran erinnerte Sabine Reinicke am Mittwoch zu Beginn der Feierstunde zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten. Dazu begrüßte die Direktorin des Amtsgerichts neben dort Beschäftigten eine Reihe geladener Gäste im großen Verhandlungssaal, darunter die niedersächsische Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann (SPD) sowie heimische Bundes- und Landtagsabgeordnete.

Das 1864 errichtete Gebäudeensemble aus rotem Backstein bezeichnete Reinicke als „Juwel“. Es sei geschaffen worden, um die 1852 im Königreich Hannover in Kraft getretene Trennung von Verwaltung und Rechtsprechung in die Tat umzusetzen, blickte die Gerichtschefin auf die Anfänge zurück.

Amtsgerichtsdirektorin Sabine Reinicke zeigte Justizministerin Kathrin Wahlmann und weiteren Gästen den neuen Trakt. © -

Doch die Zeiten ändern sich. Zu Beginn dieses Jahrhunderts wurden in Niedersachsen etliche kleine Justizvollzugsanstalten (JVA) dicht gemacht, darunter die in Achim mit ihren 32 Haftplätzen. Zu klein, zu unrentabel, entschied das Land und ließ stattdessen einen privaten Investor auf dem ehemaligen Kasernengelände in Bremervörde einen neuen Knast aus dem Boden stampfen.

Im Laufe des im Frühjahr 2021 begonnenen Umbaus des alten Achimer Gefängnisgebäudes habe sich dieses als „Wundertüte“ erwiesen, sagte Reinicke. „Die Wände in dem hannoverschen Gewölbe waren nicht so massiv wie gedacht, sondern zum Teil innen hohl.“ Ob die frühere JVA heutigen Anforderungen genügt hätte, sei damit zweifelhaft. „Womöglich war das Achimer Gefängnis gar nicht ausbruchssicher“, fügte die Amtsgerichtsdirektorin humvorvoll hinzu. Das Ergebnis der sich über zwei Jahre hinziehenden Arbeiten könne sich nun aber sehen lassen.

„Den Bau im laufenden Geschäftsbetrieb zu organisieren, ist schon ein großer Kraftakt“, urteilte Justizministerin Wahlmann. Sie dankte den Beschäftigten, dass sie zwei Jahre lang Lärm und Dreck ertragen haben, aber auch dem staatlichen Baumanagement und dem Architekten für ihre Arbeit.

Wahlmann kündigte in ihrer Rede sogar eine „Revolution“ an. „Die Justiz ist verpflichtet, nach dem 31. Dezember 2025 nur noch digitale Akten zu führen. Aber das bekommen wir auch hin“, fügte sie hinzu.

Und leitete dann zu einem weiteren Aspekt ihrer Arbeit über. „Die wichtigste Ressource, die wir haben, ist natürlich das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.“ So sollten Videoverhandlungen ihrer Meinung nach „nicht Standard werden. In der Regel ist es besser, Personen vor Ort zu haben“.

Modern und freundlich erscheinen die in der ehemaligen Justizvollzugsanstalt eingerichteten Büroräume. © -

Schließlich versprach die Sozialdemokratin noch, alle Amtsgerichte in Niedersachsen zu erhalten. Das stehe auch so im Koalitionsvertrag mit den Grünen.

Ein Bekenntnis, das Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der die Grüße der Stadt, aber auch des verhinderten Landrats Peter Bohlmann überbrachte, nur zu gerne hörte. „Ich freue mich riesig, dass der Standort Achim erhalten bleibt.“

Ditzfeld bedankte sich für die „sehr gute Zusammenarbeit“ mit dem Amtsgericht. Direktorin Reinicke, lobte das Stadtoberhaupt, repräsentiere bei vielen öffentlichen Veranstaltungen in Achim die Justiz.

Nahezu 30 Jahre lang sei diese ein untadeliger Mieter des städtischen Gebäudes am Rathauspark gewesen. Auch wenn die Ministerin von schwierigen Verhältnissen, unter anderem Schimmelbefall, dort gesprochen habe, wie Ditzfeld unter Gelächter im Saal anmerkte. Nach einer umfassenden Sanierung werde der kommunale Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung das Gebäude beziehen.

Ministerin Wahlmann trug sich auf Bitte von Bürgermeister Rainer Ditzfeld ins Goldene Buch der Stadt Achim ein. © -

Und schwups lag das Goldene Buch der Stadt Achim auf dem Rednerpult. Der Bitte des Bürgermeisters an die Justizministerin, sich dort einzutragen, kam Wahlmann gerne nach.

„Es war nicht so einfach, historische Bausubstanz umzuwandeln“, stellte Thomas Glahn, Präsident des Landgerichts Verden, in seinem Grußwort fest. Er nannte die Stichworte Barrierefreiheit, Brand- und Klimaschutz.

„Top“ sei das, was beim Umbau rausgekommen sei, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Löding. „Auch wenn nun leider 30 Zellen hier weg sind“, was er als Vertreter der Anklage ja bedauern müsse, wie er verschmitzt hinzufügte. Um sogleich ernst fortzufahren: „Moderne Arbeitsplätze sind nicht zuletzt wichtig, um das heute meist knappe Personal rekrutieren zu können.“

Altes Mauerwerk bleibt im Übergangsbereich der beiden Gebäude unverputzt, und ein Fahrstuhl wurde eingebaut. © -

Rechtsanwalt Sascha Erbacher, Vorsitzender des Achimer Anwaltvereins, hob die „angenehme Zusammenarbeit“ mit dem örtlichen Amtsgericht hervor. Anders als in Bremen seien die Richter und anderen Vertreter der Rechtspflege bei Bedarf „gut und schnell zu erreichen“.

Die „verhältnismäßig kleine Bautätigkeit“ mit Investitionen in Höhe von zwei Millionen Euro habe „alle möglichen Herausforderungen“ gebracht, sagte Michael Brassel. Der leitende Baudirektor erinnerte an die Corona-Pandemie und die überraschende, nötige Asbestsanierung, an Material- und Personalmangel. Darüber hinaus sei der Denkmalschutz beim Umbau und bei den beiden miteinander zu verknüpfenden Gebäuden zu beachten gewesen. Die Direktorin des Amtsgerichts habe all das hervorragend begleitet, lobte Brassel. „Sabine Reinicke war mit sehr viel Engagement dabei.“

Gerne führte die Hausherrin nach der Feierstunde die Gäste durch den neuen Trakt des Amtsgerichts. Auch auf Initiative der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth (SPD) sei im Übergangsbereich der beiden Gebäude ein Fahrstuhl eingebaut worden.