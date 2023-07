Jungbäume an der Eisenbahn: Ersatz für den Ersatz

Von: Christian Walter

Frisches Grün dominiert oben am Bahndamm in Achim. Doch nicht alle jungen Bäume sind durchgekommen. © Christian Walter

Im vergangenen Jahr wurden entlang der Eisenbahn in Achim wegen der Verkehrssicherheit etliche Bäume gefällt. Die Deutsche Bahn sorgte jedoch auch für Ersatzpflanzungen: Junge Obstbäume stehen nun oben am Bahndamm. Nicht alle sind durchgekommen, doch auch für sie wird es wieder neue Bäume geben - im Herbst.

Über allem steht die Sicherheit des Bahnverkehrs. Deswegen wurden im vergangenen Jahr in Achim entlang der Eisenbahn etliche Bäume gefällt – aber auch neue nachgepflanzt. © Christian Walter

Wer mit dem Auto, Fahrrad oder E-Scooter die Straße An der Eisenbahn entlang fährt, übersieht leicht, was da mittlerweile alles wächst: Birnen, Äpfel, Mirabellen hängen an den jungen, neu gesetzten Bäumen oben auf dem Bahndamm direkt an der Straße. Die noch kleinen Obstgehölze sind als Ersatz für die im vergangenen Jahr gefällten Bäume gesetzt worden.

Nicht nur Mirabellen wachsen an den jungen Obstbäumen, auch Äpfel und Birnen. © Christian Walter

Die Sägearbeiten hatte die Deutsche Bahn als alternativlos angesehen, weil die Pflanzen zu hoch geworden waren, zu nah an der Bahntrasse gestanden und somit bei Sturmlagen eine potenzielle Gefahr für den Bahnverkehr dargestellt hatten.

Etliche Bäume mussten im vergangenen Jahr für die Sicherheit des Bahnverkehrs weichen. © Christian Walter

Nun also wächst stattdessen Obst heran an der Eisenbahn. Zwischendrin jedoch steht ein neues kleines Bäumchen, an dem gar nichts wächst, nicht mal Blätter. Nicht angewachsen, eingegangen, krank geworden – irgendetwas davon wird es wohl sein.

Doch das soll und wird nicht so bleiben, wie Nachfragen hierzu bei der Stadt Achim und der Deutschen Bahn (DB) ergeben: „Wir machen eine Bestandsaufnahme jeweils im Herbst der ersten drei Jahre nach Pflanzung und nehmen Abgänge auf, die von der DB zu ersetzen sind“, teilt Heiko Haase, bei der Stadtverwaltung zuständig für Baumschutz, hierzu mit. Die Bahn hat die Situation ebenfalls im Blick: „Die Ausfälle werden durch die DB erfasst und eigenständig ersetzt. Die Stadt ermittelt im Rahmen ihrer Kontrollfunktion ebenfalls die Ausfälle“, heißt es in einem Statement einer Sprecherin der Deutschen Bahn dazu.

Ein junger, neu gepflanzter Obstbaum an der Eisenbahn ist eingegangen. © Christian Walter

Doch nicht nur für „Ersatz-Ersatzpflanzungen“ der eingegangenen Jungbäume – ob man diese nun „Abgänge“ oder „Ausfälle“ nennt – ist die Deutsche Bahn zuständig. Weil es sich beim Bahndamm bis hoch zum Bordstein um DB-Grund handelt, ist die Bahn auch für alles Weitere rund um die neuen Bäume, und genauso übrigens für die neuen Strauch- und Heckenbereiche, verantwortlich. Das betrifft etwa Pflege und Erhaltung wie auch das Gießen. „Stadtseitig sind wir dort nicht involviert“, heißt es aus dem Rathaus dazu. Die Stadtverwaltung überwache die Maßnahmen und fordere Nachweise dazu von der Bahn ein.

„Die bereits gepflanzte Vegetation wird nach Bedarf bewässert“, schreibt die Bahn-Sprecherin auf die Frage, wie häufig das Verkehrsunternehmen in Achim an der Eisenbahn nach dem Rechten sieht. Und ergänzt: „Es kommt jedoch aufgrund der Lage der Fläche leider immer wieder zu Ausfällen – auch immer wieder durch Beschädigung Dritter – die im Herbst in Abstimmung mit der Stadt ersetzt werden.“ Damit gemeint sind nicht nur die Jungpflanzen an sich, sondern auch die Holzkonstruktionen rings um die Stämme, die die empfindlichen Bäume schützen und stützen sollen und teils Mängel aufweisen.

Hier und da sind Beschädigungen an den hölzernen Stützkonstruktionen der neu gepflanzten Bäume zu sehen. © Christian Walter

Mit dem derzeitigen Stand der Nachpflanzungen an der Eisenbahn, inklusive des Ersetzens eingegangener Bäume und Sträucher, ist es übrigens noch nicht getan. Laut Stadt sind aktuell noch nicht alle Ersatzpflanzungen vorgenommen worden. Die DB-Sprecherin nennt hierzu konkrete Zahlen: „Es sollen mindestens 50 weitere Bäume und circa 3 000 Sträucher gepflanzt werden.“

Bürgerinnen und Bürger, denen entlang der Bahnstrecke Mängel auffallen, können sich an die Stadt Achim wenden. „Für Hinweise möglicher Abgänge sind wir jederzeit offen. Vereinzelt gibt es diese Hinweise auch schon, wobei hier die ortsansässigen Umweltverbände vorwiegend etwas melden. Der Mängelmelder ist das richtige Instrument. Dann geht nichts verloren“, so Heiko Haase von der Stadtverwaltung. Der Mängelmelder ist auf der städtischen Homepage www.achim.de zu finden. Die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben diese Hinweise an die Bahn weiter.