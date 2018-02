„Jugend trainiert für Olympia“: Volleyballerinnen des „Cato“ erreichen Landesentscheid

Großer Erfolg für den Sport am Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium: Bei den Bezirksmeisterschaften im Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ qualifizierten sich zwei von drei Volleyballteams des „Cato“ für den Landesentscheid. In Wettkampfklasse (WK) III auf dem Kleinfeld besiegte das von Sportlehrerin Nadler-Thee begleitete Team das Gymnasium von Hermannsburg mit 2:1 (25:12, 19:25, 15:10). In der WK IV wurde ebenfalls auf dem Kleinfeld gespielt. Dort setzte sich das Achimer Gymnasium gegen die Oberschule Lachendorf 2:0 (25:13, 25:10), das Gymnasium Winsen 2:0 (25:16, 25:15) und das Gymnasium Hermannsburg 2:1 (18:25, 25:22, 15:12) durch. Die Jungs starteten ebenfalls in dieser Wettkampfklasse und verloren das erste Spiel denkbar knapp mit 1:2 (25:18, 22:25 und 13:15). Gegen das Gymnasium in Winsen wurde ein 2:0 (25:8, 25:8) und gegen das Gymnasium in Hermannsburg ebenfalls ein 2:0 (25:22, 25:12) errungen. Hier wurde Stade Erster und kam weiter in den Landesentscheid.

Die obigen Bilder zeigen die siegreichen Mädchenteams. Links das der WK IV. Oben von links: Chiara Hartmann, Jonna Bruns, Anna-Lena Radl, unten von links: Jennifer Schengalz, Nike Parchmann, Peri Azimi. Rechts das WK-III-Team. Oben von links: Juliane Keller, Lara Zanft, Celine Migowsky, unten von links: Amelie Backhaus, Lia Hartmann, Hannah Meibers.