achim - Weil es so schön war, gleich noch einmal: Am Sonntag, 13. Mai, gibt der Chor „Plan B“ mit seinem Stück „One – A Journey of Life, Rock an Pop!“ ein Zusatzkonzert. Für die Vorstellung ab 19 Uhr im blauen Saal des Kasch sind noch wenige Restkarten erhältlich.

Der Bremer Chor, etwa 30 Sängerinnen und Sänger unter Leitung des Komponisten Marco Nola, verfügt über ein reiches Repertoire an Musik aus klassischen Zeiten, was ihn aber nicht davon abhielt, sich seit einiger Zeit intensiv mit der Rock- und Popkultur auseinanderzusetzen. Bei „One – A Journey Of Life, Rock And Pop!“ wird eine Geschichte erzählt, verbunden mit einer Reise zu den musikalischen Highlights der Rock- und Popmusik. Mit legendären Songs wie „Dreamer“ von Supertramp, “Mama Mia” von Abba, „Go your own way“ von Fleetwood Mac, “Halleluja” von Leonard Cohen bis hin zu „Rolling in the Deep“ von Adele präsentiert der Chor mit Band eine Fülle von Hits der 70er, 80er, 90er Jahre bis in unsere Zeit. Karten sind über die E-Mail-Adresse chorplanb@gmail.de zu bestellen oder auch direkt im Kasch an der Bergstraße 2 und im Internet unter www.kasch-achim.de