Ein Joint wirkt

EMBSEN - Weil er zwei Tage zuvor einen Joint geraucht hatte, geriet in Embsen ein 28-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle an der Laheiter Straße in erhebliche Schwierigkeiten, berichtet die Polizei. Der junge Mann musste einen Drogentest absolvieren. Als dieser positiv verlief, gab der Ertappte zu, am Freitag zuvor „gekifft“ zu haben. Da er zudem keinen Führerschein vorweisen konnte und die Streifen-Beamten noch eine geringe Menge Cannabis im BMW fanden, leiteten sie entsprechende Verfahren gegen den 28-Jährigen ein. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.