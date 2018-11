Jetzt wird's ernst mit neuem Bäderkonzept

ACHIM - Die Jahreskarten und Feibad-Saisonkarten werden abgeschafft, doch gibt es nach wie vor Rabatte bei Zehner-, 50er und 100er Karte. Die Einzelkarte für Erwachsene kostet vier Euro, und das Frühschwimmen von 6 bis 7.30 Uhr gibt es ab 2019 nur noch an zwei Wochentagen.

So sehen einige Bestandteile der von Politik und Verwaltung favorisierten Variante 3 des neuen Achimer Bäderkonzeptes aus.

Mit dem Beginn der Freibadsaison Mitte Mai 2019 sollen die neuen Bestimmungen Schritt für Schritt eingeführt werden – wenn das Freibad bis dahin umfassend zum „Familienbad“ samt „Sprayground“ umgestaltet worden ist.

Jetzt am Dienstag, 13. November, rückt die Entscheidung über das Konzept langsam näher: Der Ausschuss für Sport und Kultur berät auf seiner öffentlichen Sitzung um 17 Uhr im Ratshaussaal schon über den Grundsatzbeschluss zur Einführung.

120 Tage soll künftig die Freibadsaison dauern, und dann ist dieses Bad an sämtlichen Wochentagen von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Nur noch teilweise bleibt parallel dazu das Hallenbad an der Bergstraße offen – an 77 von insgesamt 308 Hallenbad-Öffnungstagen.

Der öffentliche Badebetrieb soll während der Freibadsaison ausschließlich dort draußen stattfinden.

Im Prinzip seien das neue Konzept und auch die umfassenden Sanierungen nötig, um überhaupt die beiden Bäder langfristig zu erhalten, heißt es im Beschlussvorschlag für den Ausschuss.

Schwierig sei es aber mit Sicherheit, „gleichzeitig Akzeptanz für den notwendigen Veränderungsprozess bei den Nutzern zu erlangen“ und zugleich „neue Zielgruppen als Kunden zu gewinnen“, räumt die Verwaltung in den Beratungsunterlagen zur Sitzung ein.

Bedenken gegen den reduzierten Hallenbadbetrieb waren vor allem schon aus dem Bereich der Kursanbieter und des Schwimmsports laut geworden. Angemessene Vorbereitung auf Wettkämpfe etwa sei dann kaum noch möglich, hieß es, und Schwimmlehrer sehen ebenfalls ihre Arbeit gefährdet. - la