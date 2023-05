„Jetzt erst recht“

Von: Michael Mix

Ein großes Dorfgemeinschaftsfest mit vielen bunten Gruppen soll auch in diesem Jahr in Uphusen über die Bühne gehen. archiv © hägermann

Achim – Uphusen könne sein Dorfgemeinschaftsfest im September ja in einem Zelt feiern, das machten die Borsteler bei ihrer Feier im Juni doch auch. Über diesen Vorschlag der Stadt Achim, die die Sporthalle am Arenkamp, wie berichtet, nicht für eine große Dorfparty zur Verfügung stellen will, schüttelt Torsten Limberg nur den Kopf. „Das ist für mich, wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen.“

Borstel habe etwa 380 Einwohner, in Uphusen hingegen wohnten rund 3 800 Menschen. „Da sind dann die Kosten für ein Zelt um ein Vielfaches höher.“

Nichtsdestotrotz werde die Uphuser Dorfgemeinschaft das Fest unter dem Motto „Jetzt erst recht“ stattfinden lassen, berichtet der engagierte Bürger auf Nachfrage. „Der gesamte Festausschuss ist aktuell auf der Suche nach Sponsoren, um die Feier in einem adäquaten Festzelt zu ermöglichen.“ Spendenbehälter seien aufgestellt worden, denn die Bevölkerung wolle ihr Dorfgemeinschaftsfest nicht verlieren.

Limberg führt dafür ein Beispiel an. Nach der Berichterstattung der Zeitung Ende April über das drohende Aus der Traditionsveranstaltung sei eine ältere Dame zum TB Uphusen gekommen, habe 100 Euro aus dem Portemonnaie gezogen und das Geld mit den Worten „Unser Dorfgemeinschaftsfest soll weiterleben“ als Spende für diesen Zweck überreicht.

Torsten Limberg und Mitstreiter sind begeistert. „Der Ball ist also ins Rollen gekommen und stoppt erst am 8. September wieder“, zeigt er sich im Hinblick auf ein Comeback des Fests nach den Corona-Jahren optimistisch.

Der nach dem Zeitungsbericht erfolgte Antrag des parteilosen Ratsmitglieds Oliver-Jan Kornau, die Nutzung von Sporthallen für Veranstaltungen von Vereinen grundsätzlich zu klären und in dieser Frage wohlwollend zu entscheiden, hat dagegen kaum Chancen, eine politische Mehrheit zu finden. In der jüngsten Sitzung des Sportausschusses wurde die ablehnende Stellungnahme der Stadtverwaltung dazu von den Fraktionen kommentarlos zur Kenntnis genommen. Wenn der Verwaltungsausschuss am 15. Juni über den Antrag entscheidet, dürfte es also kaum eine Mehrheit dafür geben.

Der Tenor in dieser Frage im Rathaus ist eindeutig. „Alle Sporthallen der Stadt Achim wurden für ausschließlich sportliche Zwecke als ein sehr wichtiger Punkt der öffentlichen Daseinsvorsorge konzipiert, finanziert und gebaut“, schreibt Verwaltungsmitarbeiterin Kirsten Jäger in der Sitzungsvorlage.

Aber es gelte auch noch weitere Aspekte in der Angelegenheit zu beachten. So wolle die Stadt keine Konkurrenzsituationen für Dritte, etwa die Gastronomie und Veranstaltungsunternehmen, erzeugen, „Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen auf ein Mindestmaß reduzieren und Alkoholkonsum ausschließen“.

Außerdem nutzten Schulen die Sportstätten. „Hier kann derzeit der Bedarf schon nicht gedeckt werden, was unter anderem dazu führt, dass der Landkreis Verden am Cato noch eine weitere Sporthalle plant“, erläutert Jäger. „Zukünftig werden die Ressourcen dann durch den Ganztagsschulbetrieb noch enger.“

Die verbleibenden Zeitkontingente außerhalb der Schulzeit überlasse die Stadt auf Antrag gemeinnützigen Sportvereinen. Diese können Jäger zufolge die Sporthallen unentgeltlich für Trainings- und Wettkampfzwecke nutzen. „In den Hallen lagern deshalb auch im erheblichen Umfang hochwertige Sportgeräte der Schulen und Vereine“, merkt die für Sport zuständige Mitarbeiterin des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung an.

Auf Antrag gewähre die Verwaltung in freien Zeiten auch anderen Vereinen oder gemeinnützigen Organisationen den Zutritt. „Dabei geht es regelmäßig um die Nutzung durch und für sportliche Aktivitäten.“

Eine Sonderstellung habe in der Vergangenheit die Lahofhalle eingenommen. Diese sei von Anfang an als Mehrzweckhalle – „mit überwiegender Nutzung durch den Sport“ – betrieben worden. „Unter anderem finden hier immer noch die jährlichen Ausstellungen der Geflügelzüchter statt.“ Auch besondere Jubiläen, wie etwa die 100-Jahr-Feier des Schützenvereins Baden, seien in der Lahofhalle über die Bühne gegangen.

„Zu beachten ist hier, dass aufgrund verschiedener Auflagen aus dem Brandschutzkonzept der Lahofsporthalle jeder Veranstalter verpflichtet ist, eine bauordnungsrechtliche Veranstaltungsgenehmigung (Nutzungsänderung) beim Landkreis Verden zu beantragen“, fügt Jäger hinzu. Ein vergleichbares umfassendes Brandschutzkonzept gebe es für die übrigen städtischen Sporthallen nicht. „Sehr wohl wäre aber jede Sondernutzung in diesen Hallen ebenfalls bauordnungsrechtlich als Nutzungsänderung zu beantragen.“

Des Weiteren entstehe durch Sondernutzungen ein „nicht unerheblicher Aufwand“. So seien beispielsweise die Böden und eingelagerten Materialien zu sichern oder auszulagern, Details zur Reinigung abzustimmen, schriftliche Gestattungen zu verfassen, Versicherungs- und Haftungsfragen zu klären, zählt Kirsten Jäger auf.

Des Weiteren ist ihr zufolge „in der Regel eine Hallensperrung für den Sport auch schon deutlich vor der Veranstaltung erforderlich“. Das bedeute, dass an mindestens drei bis vier Tagen kein Training und keine Wettkämpfe stattfinden könnten.

Mit dem praktizierten Verfahren „Einzelfallentscheidungen für ganz besondere Veranstaltungen“ hätten die Stadt und die Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine, die die Hallenzeiten vergibt, „gute Erfahrungen“ gemacht. „Berufungsfälle“ und eine Antragsflut seien dadurch ausgeschlossen, stellt Kirsten Jäger fest und schiebt hinterher: „Die Verwaltung empfiehlt dringend, das bisher praktizierte Verfahren fortzuführen.“