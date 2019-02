Achim und Bremen tauschen erneut Polizisten aus

Jenseits der Grenze auf Streife

+ Polizeikommissar Jan Schwirz (l.) und sein Bremer Kollege Sebastian Niggemann tauschten ihren Arbeitsplatz. Foto: ps

Achim/Bremen - Nachdem in den vergangenen vier Jahren bereits Beamte des Polizeikommissariats Achim und der Polizeiinspektion Bremen-Ost im jeweils anderen Bereich hospitiert hatten, wurde vor kurzem erneut Personal getauscht. Der Bremer Polizeibeamte Sebastian Niggemann war vom 1. September bis zum 14. Dezember in Achim auf Streife. Im Gegenzug versah sein Achimer Kollege Jan Schwirz seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Ost in der Vahr, teilt Imke Burhop, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, mit.