Geschäftsfrau gibt auf und vermisst Verantwortung der Achimer für ihre Stadt

Achim - Von Manfred Brodt. Wer das Lädchen „Handgemacht - kreative Unikate“ in der Obernstraße/Ecke Langenstraße betritt, Plüschtiere, Holzarbeiten, Grußkarten oder Schokoklunker erblickt, spürt sofort, dass dieses Geschäft mit Liebe und Leidenschaft geführt wird. Doch davon alleine kann es nicht leben. So wird es bald schließen.

Inhaberin Katherina Fröhlich-Mylonas (33) war im Juni vergangenen Jahres mit Hilfe des Start-Up-Programms der Agentur für Arbeit und großen Hoffnungen gestartet. Sie hatte schließlich auch die Unterstützung der Stadt Achim, die bei einem Besuch des Bürgermeisters und des Wirtschaftsförderers diese fabelhafte Neugründung dem Achimer Kreisblatt vorstellten.

Städte wie Achim müssten etwas Besonderes bieten, damit Kunden in die City kommen, hatte Wirtschafts-Fachbereichsleiter Martin Balkausky unterstrichen. Handgemachte, nicht industrielle Liebhaberprodukte, zum Teil von den erfreuten Behinderten der Rotenburger Werke und des Martinshofs in Bremen hergestellt, waren schließlich auch was Besonderes.

Doch die Hoffnungen wurden enttäuscht. Die Kunden sind nicht wie erwartet gekommen. Katherina Fröhlich-Mylonas hat nun das Achimer Kreisblatt eingeladen, ihm ihre Erfahrungen einmal mitzuteilen.

Sie ist nicht böse, will auf niemanden schimpfen, nicht auf die Stadt, die Presse und schon gar nicht die Kunden. Sie will nur berichten. Ihre Kernaussage ist: Die Achimer, die über die öde Innenstadt schimpfen, haben nicht genug Interesse, tragen nicht genug Verantwortung für ihre Stadt, kaufen lieber in Posthausen, im Weserpark oder online und helfen so nicht, dass die Fußgängerzone aufblühen könnte.

Kaufkraft bleibt nicht in der Stadt

Dabei hätten die Achimer doch eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Nur leider fließe die auch überdurchschnittlich in andere Orte. Katherina Fröhlich-Mylonas ist das aufgefallen, als durchaus angetane Kunden sich wunderten, dass hier nicht mehr „Essig und Öl“ angeboten werde oder dass der Blumenladen nicht mehr hier ist. Geschäfte, die schon länger, um Falle des Blumenladens schon vor Jahren hier ausgezogen sind.

Katherina Fröhlich-Mylonas zeigte es, dass etliche Achimer schon seit Jahren nicht mehr in der Innenstadt gewesen sind beziehungsweise nicht mit offenen Augen durch sie gegangen sind. „Die Achimer haben doch auch Verantwortung für ihre Stadt“, findet sie. „Jeder Einzelne kann die Stadt retten.“

Ein anderes kleines Beispiel: Die Ampel an der Einmündung der Langenstraße zur L 158 vor der Tiefgarage am Schmiedeberg zeigte unendlich Rot, so dass manche Autofahrer bei Rot losfahren mussten. Die Geschäftsinhaberin hatte es beobachtet und den Defekt der Ampel der Stadt gemeldet. Täglich bekam sie dann Anrufe der Stadtverwaltung, des Straßenbauamtes und der Autobahnmeisterei Oyten zum Stand der Reparaturarbeiten, bis die Ampel wieder funktionierte.

Defekt wird nicht gemeldet

Über die Ampelgeschichte hatte die Geschäftsfrau dann auch mit Achimern gesprochen und gehört: „Ja die Scheiß-Ampel, die geht ja schon lange nicht.“ Gemeldet hatte es aber keiner.

Eigeninitiative, Verantwortung für das Gemeinwesen, fehlt der sozial engagierten Existenzgründerin, die ihr Lädchen auch gerne zu einer Begegnungsstätte für einsame, meist ältere Menschen ausgebaut hätte.

Nun aber wird sie eine neue Anstellung suchen müssen, um ihre Familie mit ihrem zwölfjährigen Sohn ernähren zu können. Von drei Kunden am Tag, die meist Kleinigkeiten kaufen, kann sie schließlich nicht leben.

Das Prinzip von Angebot und Nachfrage, von Henne und Ei regiert unerbittlich, wobei die unbeantwortete Frage ist, was zuerst kommt.

Hat die Oytenerin noch einen Rat für die Achimer Innenstadt? „Das Beste wäre. man würde alles auf Null stellen und einen richtigen Neuanfang wagen, aber das geht natürlich nicht. So macht hier ein Geschäft auf und dort eins zu, und die Stadt stirbt weiter.“