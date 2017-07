Jede Menge lachende Gesichter

Kinderstadtfest: Noch mehr Vielfalt als gewohnt / Nur zum Eisessen nicht sonnig genug

+ So rasant rund ging es auf dem Bibliotheksplatz für die Kinder und jungen Leute bisher noch nie. Das Kettenkarussell macht’s möglich.

Achim - Sie habe lange nicht so viele Kinder lachen sehen, meinte versonnen eine ältere Besucherin. „Das ist wirklich mal ein Fest in der gesamten Innenstadt“, freuten sich andere. Gemeint war das Kinderstadtfest, das sich den Donnerstag über von 11 bis 18 Uhr in neuen Dimensionen präsentierte.