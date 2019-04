40 Jahre an der schulischen Schnittstelle

Fröhlicher Abschied: Gisela Luther (links) freut sich über den Blumenstrauß von Wiltrud Ysker, Leiterin der Abteilung Bildung, Soziales und Kultur bei der Stadt Achim (Mitte). Inge Möcker (rechts) ist in der Verwaltung speziell für den Schulbereich zuständig. Auch Hauptschulleiter Dominik Lerdon würdigte die Arbeit der heute 63-Jährigen Gisela Luther, die ihren „multiprofessionellen Job“ länger als alle anderen Kolleginnen in den Schulsekretariaten des Landkreises innehatte. Rechtes Bild: Sandra Dunker übernimmt kommende Woche, arbeitet sich aber schon seit Anfang April gut ein. Fotos: laue

Achim – An der Schnittstelle und dem eigentlichen Eingangstor zur Achimer Hauptschule war sie über 40 Jahre lang „multiprofessionell“ gefordert. Ob es ums Ausstellen von Schülerausweisen ging, um Pflaster bei körperlichen Blessuren, um seelischen Trost, zunehmend am Computer bewältigte Statistik- und Verwaltungsarbeit oder auch um Eltern und Lehreranliegen sowie Besucher von der Schulaufsichtsbehörde – stets fungierte Gisela Luther im Sekretariat als erste Anlaufstelle.

Am Dienstag ist nun wirklich ihr letzter Dienst-Tag. Dann war sie länger an ihrem Arbeitsplatz tätig als alle Schul-Sekretariatskolleginnen im Landkreis und hat insgesamt „nur etwa eine Handvoll Tage gefehlt“, wie Schulleiter Dominik Lerdon bei der offiziellen Verabschiedung feststellte. Die jetzt 63-jährige Mutter einer erwachsenen Tochter erlebte einschließlich der kommissarischen Chefs acht Rektoren und zehn Konrektoren mit.

An der Uphuser Grundschule hatte sie 1978 ihre Laufbahn begonnen – als „Schulschreibkraft“, wie damals die offizielle Bezeichnung lautete. Im Mai 1979 wechselte Gisela Luther, die an der Handelsschule den Realschulabschluss nachgeholt hatte, zunächst vertretungsweise und ab Januar 1980 offiziell ins Hauptschulsekretariat. Schreibmaschine und Matritzen mit „Durchschlägen“ zählten zu den Haupt-Arbeitsgeräten, und am Anfang hatte die Schulsekretärin auch kein eigenes Telefon, sondern musste das des Schulleiters benutzen.

Zu den tief greifenden Entwicklungen, die die gebürtige Verdenerin und seit 1972 mit der Familie in Baden Wohnende mit betrafen, gehörten nicht nur die im technischen Bereich bis hin zur heutigen digitalen Welt. Auch im Schulwesen selbst änderte sich viel, und die Hauptschule musste mehrmals komplett umziehen. Im Cato-Gymnasium war sie früher mit untergebracht und von 2004 bis 2006 in der Marktschule, bevor sie in den großzügigen Neubau an der Waldenburger Straße wechselte.

„1978/79 hatten wir noch 566 Schüler in 18 Klassen“, erinnert sich die Schulsekretärin außerdem. Obwohl wenige Jahre darauf erstmals zehnte Klassen hinzukamen, nahm die Gesamtzahl der Schüler ab. Heute gibt es laut Lerdon noch rund 165 Hauptschüler, wobei sich diese Schulform Jahr für Jahr sozusagen weiter in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Achim auflöst.

Das Aufgabenprofil einer Schulsekretärin erweiterte sich ständig, wurde immer anspruchsvoller. Doch der zusätzliche Stress auch mit einer immer stärker fordernden – nach dem Eindruck von Wiltrud Ysker aus der Stadtverwaltung manchmal auch sehr ichbezogenen Elternschaft – habe ihr nicht so viel ausgemacht, berichtet Gisela Luther: „Weil ich meine Arbeit immer geliebt habe“.

Jetzt wird sie plötzlich jede Menge Freizeit haben, aber voraussichtlich wenig Langeweile. Zusammen mit ihrem Mann unternimmt sie gern Fahrradtouren, widmet sich Haus und Garten, möchte auch mehr lesen und vor allem sportlich weiterhin auch im TV Baden aktiv sein. Schwimmen und Turnen stehen da ganz oben an. la