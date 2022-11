IT-Ausstattung an Schulen nimmt Fahrt auf

Der städtische IT-Projektleiter David Last (links) und der stellvertretende IGS-Direktor Axel Gröning im Gespräch in einem der neuen Computerräume. © Stadt Achim

Achim – Mit System stattet die Stadt Achim ihre Schulen nun im Rahmen der Digitalisierung aus, um das Lernen dort zukunftssicher zu gestalten. Neben der Anschaffung von Smartboards zählen auch Computer zum Equipment. So freut sich die Integrierte Gesamtschule (IGS) Achim aktuell über den Zuwachs von Geräten, teilt die Stadt mit.

„Es ist schon Vieles da und einiges kommt noch, das ist sehr gut. Insbesondere weil wir in der Mittelstufe und in der neuen Oberstufe das Fach Informatik einführen werden“, sagt Axel Gröning, stellvertretender IGS-Direktor.

So kann die Schule an der Waldenburger Straße neuerdings auf drei mit je 30 PC-Arbeitsplätzen ausgestattete Computerräume zurückgreifen. Und während das neue Lernhaus sowie das Bestandsgebäude der ehemaligen Hauptschule bereits umfassend mit IT ausgestattet sind, ist als nächstes das Gebäude der früheren Realschule an der Reihe. „Dort ist am meisten zu tun“, weiß Gröning.

Da die Oberstufe ja erst noch eingerichtet werde, könne für die erforderlichen Bauarbeiten jeweils ein Trakt des verwinkelten Gebäudes freigemacht werden. So könnten Arbeiten auch parallel zur Unterrichtszeit stattfinden und nicht nur während der Ferien. Denn weiterhin gilt der Stadt zufolge: Das Personal der Baufirmen ist rar, Material knapp.

Der stellvertretende IGS-Direktor freut sich aber nicht nur über die materielle Unterstützung des Schulträgers, sondern auch darüber, dass die konzeptionelle und fachliche Unterstützung der Stadt Achim breiter aufgestellt wurde. Mit dem Team um IT-Projektleiter David Last sind die Schulen stets im Austausch, werden technisch betreut und beraten.

„Der IT-Support hat sich deutlich verbessert“, ist Axel Gröning voll des Lobes über schnelle und fundierte Hilfe, die den Achimer Schulen nun zur Verfügung steht. Für Last ist dies auch eine Frage des Umgangs miteinander. „Es war ein Ziel von mir, nicht nur die Schulen im IT-Bereich gut aufzustellen, sondern eine persönliche Bindung aufzubauen und einen guten und vertrauensvollen Austausch zu haben“, sagt er.

Zumal auch David Last stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Anliegen der Bildungsstätten in städtischer Trägerschaft hat, zu denen neben der IGS noch die sechs Grundschulen gehören. Ob Lehrer-Laptops, iPads, Beamer oder ein vernünftiges Wlan in jedem Raum einer Schule – Last und sein Team verfolgen eine vernünftige Ausstattung.

„Wir hätten beispielsweise Access-Points nur jeweils in den Fluren montieren können. Um aber flächendeckendes und ausreichend schnelles Wlan zu garantieren, war dies zu wenig“, betont der IT-Spezialist, der selbst mal (Informatik-)Lehrer war und weiß, worauf es in der Praxis ankommt. So haben sein Team und er die Förderrichtlinien des Digitalpakts sogar in Teilen übertroffen und statt der vorgeschriebenen mindestens drei Netzwerkdosen pro Raum beispielsweise in der IGS sogar fünf pro Raum eingebaut.

An der Grundschule Uphusen „sind wir bis auf ein paar Kleinigkeiten fast durch“, sagt David Last. Mit der Schulleitung wurden die Bedarfe besprochen, jetzt gibt es unter anderem Wlan im Empfangsbereich oder in der Sporthalle.

Dass auch Sporthallen mit drahtlosem Internet ausgerüstet werden, ist für den IT-Projektleiter selbstverständlich. „Wir müssen schauen, wie der Unterricht bald einmal sein wird und nicht, wie er jetzt ist“, setzt David Last auf eine zukunftssichere Ausstattung. So filmen Schüler vermehrt ihre Technik etwa beim Turnen, bearbeiten die Videos und werten sie aus, um besser zu werden. Auch Sportlehrer führen digitale Anwesenheitslisten, außerdem finden Veranstaltungen in den Hallen statt.

„Es ist in der heutigen, digitalisierten Zeit sehr wichtig, dass wir als Stadt in möglichst vielen Bereichen professionell unterwegs sind. Daher freut es mich sehr, dass David Last und sein Team im engen Dialog mit den Schulen dafür sorgen, dass die Achimer Schüler das technische Umfeld bekommen, um adäquat und modern lernen zu können“, sagt Bürgermeister Rainer Ditzfeld.

Die Stadt wird alle ihre Schulen mit Smartboards ausstatten, die viele Möglichkeiten für den Unterricht bieten. © -

Im Plan vorgezogen wurde die Astrid-Lindgren-Grundschule, in der nun die Decke erneuert werden musste. Nach Absprache mit dem Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung konnten so direkt die Kabel für die Digitalisierung in die ohnehin offenen Decken eingezogen werden. „Wir warten dort aktuell auf den Hauptglasfaseranschluss“, nennt David Last den Status quo.

Ebenso laufen die (vorbereitenden) Arbeiten an den Grundschulen Uesen und Baden. Während in Uesen während der jüngsten Herbstferien „Grundlegendes“ gemacht wurde, wartet Last für Baden noch auf ein Leistungsverzeichnis und einen Kostenvoranschlag.

Mit Zwischenlösungen aufgrund anstehender baulicher Veränderungen plant die Stadtverwaltung für die Grundschule am Paulsberg und die in Bierden. Erstere wird höchstwahrscheinlich an einem anderen Standort neu gebaut, in Bierden wird ein neuer Serverraum eingerichtet und die Sporthalle mit Wlan ausgestattet.

„Es wäre ein Wahnsinn, Paulsberg jetzt nach den Förderrichtlinien voll mit einem Netzwerk auszustatten, wenn die Schule in wenigen Jahren umzieht. Daher schaffen wir von der Förderung Smartboards an, die ziehen dann mit um“, erklärt David Last. Das aktuelle Netzwerk werde erweitert und verbessert, damit es einen Mindeststandard erfüllt. Genauso verfährt sein Team mit der Grundschule Bierden.

Künftig werden die Störungsmeldungen zentral in einer Cloud auflaufen, sodass Last und Co. diese zentral verwalten und beheben können. „Wir bekommen den Fehler angezeigt und können ihn direkt beseitigen, hoffentlich noch bevor die Schule den Fehler überhaupt bemerkt.“