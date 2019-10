Achimer Muslime werben für Offenheit und kulturelle Vielfalt

Ort des interreligiösen Dialogs

+ © Schmidt Blick in die Kuppel: Viele Arbeiten haben die Gemeindeglieder in Eigenleistung erbringen können, aber Kuppelkonstruktion und Gestaltung der Ornamente lassen die Bauherren von Profis aus Istanbul durchführen. © Schmidt

Achim – Der Kulturverein Achimer Muslime (Kamu) hat sich erneut am bundesweiten Tag der offenen Moschee beteiligt. Die Veranstaltung am 3. Oktober stand diesmal unter dem Motto „Menschen machen Heimat(en)“. Der Tag der offenen Moschee bietet seit 1997 Einblicke in das kulturelle und religiöse Leben der Muslime in Deutschland. Zahlreiche Achimerinnen und Achimer waren der Einladung von Kamu gefolgt und machten sich ein Bild vom Baufortschritt und dem Gemeindeleben im Vereinszentrum Hasseler Straße 21.