Internationale Kanuten verbinden Sport und Kultur

14-tägige Tour „Leistungsabzeichen Weser“ führt auch durch unseren Landkreis

+ Die Weser präsentierte sich im Verlauf ihrer Reise in vielschichtiger Weise: Wegen starker Strömung und der Enge im Slip-Bereich starteten die 34 Kanu-Gepäckwanderer gestern nacheinander zur nächsten Etappe. - Foto: Schmidt

ACHIM/THEDINGHAUSEN - Große Zeltstadt beim Boots-Sport-Verein Achim-Thedinghausen an der Ueser Brücke: Fünf Niederländer, zwei Schweizer, eine Dänin und 26 Kanu-Gepäckwanderer aus ganz Deutschland campierten Mittwochabend am Weserufer bei Achim. Bevor sie am Donnerstagmorgen zu einer weiteren Etappe auf dem Weg zur Nordsee aufbrachen, wollten sie dort nochmals Kraft tanken.