3,6 Millionen Euro Baukosten für Integration und Inklusion

Achim - Nach jahrelangen erbitterten ideologischen Diskussionen steht fest, dass Achim ab dem Schuljahr 2017/18 eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in den Gebäuden der Realschule und der Liesel-Anspacher-Hauptschule an der Waldenburger Straße bekommen wird. Nun steht aber auch fest, dass das die Stadt eine Menge Geld kosten wird, nämlich annähernd 3,6 Millionen Euro.

In den Gebäuden, in denen noch die Jahrgänge der Realschule und Hauptschule bis zum Schulabschluss geführt werden und diese Schulformen dann dort auslaufen, soll nämlich nicht nur eine integrative, sondern auch eine inklusive Schule einziehen. Sämtliche neue Schulen in Niedersachsen müssen nämlich inklusiv werden, also auch Schüler mit Handicaps aufnehmen. 15 Schüler-innen der Erich-Kästner-Förderschule sollen so auch gleich die Anfangsklassen besuchen.

Besonders Differenzierungsräume und Sanitärräume sind neu zu schaffen. Von den 3,574 Millionen Euro, die bis 2022/23 notwendig sein werden, macht die bauliche Verwirklichung der Inklusion laut einer Vorlage der Stadtverwaltung für den Schulausschuss 1,87 Millionen Euro aus.

Mehrere Jahre Parallelbetrieb

+ Der Einzug der neuen Integrierten Gesamtschule in die Gebäude wird sich einigermaßen kompliziert vollziehen. Während die vor gut zehn Jahren in einem 30 Jahre laufenden privat-öffentlichen Modell errichtete Hauptschule barrierefrei und mit Fahrstuhl errichtet wurde und Klassenräume von 52 Quadratmetern hat, weist die Realschule diese Barrierefreiheit nicht auf und besitzt Räume von 62 bis 65 Quadratmetern, jeweils zwei Quadratmeter pro Pennäler. Im Schuljahr 2017/18 wird es noch sieben Hauptschulklassen, aber immerhin noch 23 Realschulklassen geben.

Die Stadt und das pädagogische Planungsteam für die Integrierte Gesamtschule schlagen nun vor, dass die wahrscheinlich fünfzügige Integrierte Gesamtschule zunächst in größere Räume des Hauptschulgebäudes zieht, die zum Teil durch bauliche Veränderungen am Werkraum, Kunstraum oder Computerraum noch geschaffen werden müssen. Die Klassen 9 und 10 der Liesel-AnspacherHauptschule werden gleichzeitig ins Realschulgebäude umziehen.. Mit 60.000 Euro sind die Kosten dafür noch überschaubar.

Im Schuljahr 2018/19 sollen dann alle Klassen der Liesel. Anspacher-Hauptschule wieder im ursprünglichen Gebäude der Schule beheimatet sein. Die zweite Jahrgangsstufe der Integrierten Gesamtschule startet dann im Realschulgebäude. Da die Schule dann auch inklusiv umgerüstet wird, sind Störungen auch während der Schulzeit sowie Unterbringungen in anderen Räumen und Mobilklassen nicht ausgeschlossen. Bis 2020 sind Bauarbeiten in zwei Abschnitten vorgesehen.

2019/20 sollen der zweite und dritte Jahrgang der IGS im Realschulgebäude untergebracht sein, 2020/21 auch der vierte, 2021/22 ebenso der fünfte Jahrgang.

Erst der sechste Jahrgang der IGS zieht dann in umgebaute Räume des Liesel-Anspacher-Gebäudes ein.

Verpflichtendes Mensaessen

Für die neuen Klassen wird die für die Hauptschule geschaffene große Mensa in den ersten drei Schuljahren ausreichen. Vorgesehen ist, dass alle Schüler bis Klasse 8 verpflichtend am gemeinsamen Mittagessen in der Mensa teilnehmen sollen, wobei das möglichst attraktiv sein soll.

Schließlich werden für die neue, noch parallel zu den alten Schulen laufende IGS von Anfang an Räume für den Leiter/die Leiterin, das Sekretariat und die Lehrer zu schaffen sein.

Alles in allem kommt man nach Berechnungen des städtischen Fachbereichs Schule auf den stolzen Betrag von fast 3,6 Millionen Euro, die in den städtischen Haushalten noch in keiner Weise finanziert sind. Auch wenn die Stadt mit Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse rechnet, wird die ohnehin explodierende städtische Verschuldung noch einen weiteren Schub bekommen.

Mit dem Konzept wird sich der Schulausschuss des Stadtrates am Montag in öffentlicher Sitzung ab 18 Uhr im Ratssaal beschäftigen. mb