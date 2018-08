Intaktes Moor dient Klima

achim - „Moorschutz ist Klimaschutz“, betont Olaf Tschimpke, Präsident des Naturschutzbunds (Nabu) Deutschland. Der oberste Repräsentant dieser nichtstaatlichen Organisation, die sich etwa für den Schutz von Gewässern, Flora und Fauna einsetzt und rund 600 000 Mitglieder hat, war gestern in Achim zu Gast. Tschimpke verschaffte sich einen Eindruck von der Wiedervernässung eines Teils des Badener Moores. Der Nabu war dabei die treibende Kraft.

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte seien viele Hoch- und Niedermoore verloren gegangen, sagte Tschimpke beim Ortstermin unweit der Ortschaft Badenermoor. Sollten Menschen jetzt noch wie früher in großem Umfang Torf stechen oder diese Flächen für andere wirtschaftliche Zwecke trocken legen, wäre es nach Meinung des Nabu-Präsidenten „überhaupt nicht mehr möglich, dringend einzuhaltende Klimaschutzziele zu erreichen“.

Denn Torfmoore, weiß er, speichern massenweise Kohlenstoff. Zerstörerische Eingriffe in derlei Biotope führen dazu, dass klimaschädliches Kohlendioxid in erheblichen Mengen in die Atmosphäre entweicht, was den Treibhauseffekt verstärkt.

Sieben Hektar Moor seien seit 2011 in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Verden und Landwirten, die in dem Gebiet entlang des Ueser Moorwegs und des Bassener Mühlengrabens über Grund und Boden verfügen, wiedervernässt worden, informierte Joachim Schweers, Vorsitzender des Nabu Achim. Dazu kämen noch zehn Hektar „Reservefläche“, die für den Schutz der Natur gesichert worden seien.

Der Moorschutzbund beim Nabu und seine Stiftung Nationales Naturerbe sowie die VW-Bank hätten dafür knapp 200 000 Euro locker gemacht, hob Tschimpke hervor. Aber dabei handele es sich um gut investiertes Geld, denn wiedervernässte Flächen hemmten den Abbau von organischem Material und dienten damit dem Klimaschutz.

„Wir arbeiten daran, dass wir dem Moor noch paar Hektar dazu geben können“, sagte Felix Grützmacher, Referent für Moorschutz in der Berliner Nabu-Zentrale. Da hatte die kleine Erkundungsgruppe, der auch Thomas Arkenau von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis angehörte, das vorläufige Ende des Renaturierungsgebiets erreicht.

Mit Blick auf den dortigen Bassener Mühlengraben sprach Nabu-Kreisvorsitzender Bernd Witthuhn von der „Traumvorstellung, diesen drumrum zu legen“. Denn der tief in die Landschaft eingeschnittene Bach entwässere Moorflächen sehr stark.

Die im Zuge der Wiedervernässung punktuell verschlossenen Gräben hielten demgegenüber viel Wasser im renaturierten Gebiet zurück, stellte Nabu-Mitarbeiterin Heike Vullmer heraus. Selbst in diesem Dürre-Sommer seien diese Areale nicht trockengefallen, unterstrich die Diplom-Biologin. Birken und andere Pflanzen würden zwar nun im Moor ertrinken, dafür entstehe dort aber Lebensraum für andere Flora und Fauna.

Moorlibellen, Wollgräser, Sonnentau und Moosbeere zählte Vullmer, die die Wiedervernässung des Badener Moores federführend vorangetrieben hat, beim Rundgang auf. Zudem diene es als Brutbiotop für Kraniche. Ein Paar sei diesen Sommer dort beobachtet worden. - mm