Instagram und Podcast: St. Laurentius-Gemeinde geht neue digitale Wege

Von: Christian Walter

Ein Selfie für die Zeitung: Pastor Jorit Gøbel (links) und Pastorin Irmela Büttner bauen die Online-Aktivitäten der St.-Laurentius-Kirchengemeinde aus. Seit drei Wochen gibt es einen Account bei Instagram, am Montag startet zudem ein Podcast. Büttner kommen bei den Formaten ihre vielfältigen Erfahrungen in der Medienarbeit zugute. © Christian Walter

Die St.-Laurentius-Kirchengemeinde erweitert ihre Medienarbeit. Seit Kurzem ist sie auf Instagram vertreten, zudem startet am Montag ein Podcast mit dem Titel „2 aus der Sakristei“.

Eigentlich suchten Irmela Büttner und Jorit Gøbel vor allem einen neuen Weg, die Termine für den Jugendkeller kurzfristig bekanntzugeben. Denn der kann nicht mehr regelmäßig jeden Freitagabend stattfinden, seit der frühere Diakon Wolfgang Rekendt Ende 2019 in den Ruhestand verabschiedet worden und seine Stelle nicht neu besetzt worden war.

Einmal im Monat wird der Jugendtreff der St.-Laurentius-Kirchengemeinde nun noch angeboten, allerdings in unregelmäßigen Abständen. Die Termine sind schlecht langfristig planbar, weshalb es galt, die jüngeren Leute schnell und flexibel zu erreichen. Und die sind heute eben vor allem online und auf Social Media unterwegs.

Instagram ist sehr kurzfristig bespielbar und es muss dort nicht alles perfekt sein.

Also entschlossen sich Pastorin Büttner und Pastor Gøbel, ebendort einzusteigen – auf Instagram. „Wir brauchten eine Plattform für die Termine, mit der wir die Jugend zu Hause erreichen“, erklärt Irmela Büttner, die seit September 2022 im Pastoren-Team der Laurentius-Gemeinde arbeitet. „Unsere Homepage ist nichts für Zwölfjährige.“ „Instagram ist sehr kurzfristig bespielbar und es muss dort nicht alles perfekt sein“, ergänzt Jorit Gøbel. Am 3. Juli ist der erste Instagram-Post der St.-Laurentius-Gemeinde erschienen.

Und aus der ersten Idee der Termin-Kommunikation für die jüngere Generation wurde schon jetzt sehr viel mehr. So finden sich in den bislang geposteten Beiträgen neben einem hübsch geschmückten Taufbecken und einem Foto von den Kirchenglocken hoch oben im Turm von St. Laurentius unter anderem ein Termin-Hinweis auf einen „Gottesdienst für die Sinne“ mit Musik des Blockflöten-Ensembles, der übrigens an diesem Sonntag, 30. Juli, um 18 Uhr stattfindet; das Cover des neuen „Blickpunkt“ – des Gemeindebriefs auf Papier – oder auch ein Selfie von Irmela Büttner mit dem Gospelchor „Voices of Joy“ während der Proben vor einem Gottesdienst. „Insta-gram wollen wir auch nutzen, um Momente aus dem Gemeindeleben zu teilen, um zu zeigen, was für schöne Sachen wir hier so machen“, erklärt Büttner.

Tiktok würden wir nie machen. Unser Medium ist eher ein Bild. So können wir am besten kommunizieren.

Die 38-jährige Pastorin und ihr 32 Jahre alte Kollege Jorit Gøbel, der seit Juli 2021 in St. Laurentius auf der Kanzel steht, haben sich bewusst für Instagram entschieden. „Tiktok würden wir nie machen“, betont Büttner. Da würden Videos mit schnellen Schnitten dominieren, zudem sei die Zielgruppe noch einmal eine ganz andere, da sehen sich die beiden jungen Kleriker nicht. „Unser Medium ist eher ein Bild. So können wir am besten kommunizieren.“ Woran sie noch arbeiteten, sagen beide, seien speziellere Funktionen wie Stories, Hashtags, Mentions und mehr. „Stories kommen vielleicht in der Zukunft“, sagt Büttner. „Ich muss mich mit Instagram noch vertrauter machen, dann kann ich mir vieles vorstellen.“

Vielfältige Erfahrungen in der Medienarbeit

Irmela Büttner ist in Sachen Medienarbeit gewissermaßen „vorbelastet“: Während ihrer vorherigen Pastorinnentätigkeit im hessischen Offenbach-Bieber bestückte sie einen Kanal auf Youtube, der ruht derzeit. „Dazu fotografiere ich total gerne, auch privat“, sagt sie, und: Sie war schon in Radio-Andachten zu hören, früher bei HR1, jetzt bei NDR1 im Format „Nachtgedanken“. „Hörformate fand ich schon immer sympathisch“, so Büttner. „Ich höre auch schon lange Podcasts und habe daran großes Interesse.“

Da ist der Weg dann nicht mehr weit zur zweiten Neuerung im Medienangebot der St.-Laurentius-Kirche, denn auch dort startet in wenigen Tagen ein Podcast: Irmela Büttner und Kirchenvorsteher Uwe Mindermann haben sich zusammengetan, um eine Sendungsreihe mit dem Titel „2 aus der Sakristei“ aufzunehmen. Die erste Folge erscheint am Montag, 31. Juli. Dann werden die beiden sich und ihr Projekt ihrer Hörerschaft vorstellen.

Der Podcast „2 aus der Sakristei“ startet am Montag. Pastorin Irmela Büttner und Kirchenvorsteher Uwe Mindermann widmen sich darin verschiedensten Themen – sogar der Hölle. Die beiden harmonieren gut, ist sich Pastor Jorit Gøbel sicher. © St.-Laurentius-Kirchengemeinde Achim

„Wir haben gemerkt, dass wir einfach nicht aufhören können zu quatschen, wenn wir einmal angefangen haben“, lacht Uwe Mindermann. Dabei hätten sie beide großes Interesse an kirchlichen wie an gesellschaftlichen Themen, ergänzt Irmela Büttner. So sei die Idee entstanden. „Es gibt noch nicht so viele kirchliche Podcasts mit einer solchen Bandbreite an Themen“, so die Pastorin, „und da dachten wir: Da können wir eine Lücke füllen“.

Außerdem sei der Generationenunterschied spannend, so Mindermann, und die Tatsache, dass sich beide noch gar nicht so lange kennen, weil Büttner erst ein knappes Jahr in der Gemeinde tätig ist, Mindermann hingegen gehört schon seit 20 Jahren dem Kirchenvorstand an. Der 63-Jährige macht zudem auch privat Podcasts, so Büttner. „Das ist total spannend.“

Bei allen kirchlichen Themen ist uns aber auch der Humor ganz wichtig.

„Wir sagen in unserem Intro, dass unser Podcast Spuren von Glauben enthalten kann, das zeigt unseren christlichen Hintergrund“, erzählt Büttner. „Die Sakristei ist ja der Raum in der Kirche, in dem der Gottesdienst vorbereitet wird“, so die Pastorin. „Bei allen kirchlichen Themen ist uns aber auch der Humor ganz wichtig“, ergänzt Mindermann.

„In einer unserer ersten Folgen geht es zum Beispiel um das Lied Highway to Hell“. Das habe natürlich Humor, wenn man das im kirchlichen Kontext betrachte, aber auch sehr viel Tiefe. Die Musik sei auf jeden Fall ein Thema, was sie verbinde, betonen beide, aber sie können sich auch vorstellen, in Zukunft Folgen über Filme, Bücher, Redewendungen aus der Bibel und christliche Feste zu machen.

Wir unterhalten uns einfach, da ist nichts gescripted.

„Wir unterhalten uns einfach, da ist nichts gescripted“, so Büttner. „Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber so entstehen eben auch spontane Ideen und Situationen.“ Jorit Gøbel kennt die Unterhaltungen der beiden und weiß daher, dass Büttner und Mindermann gut miteinander harmonieren. „Uns ist es wichtig, dass uns die Themen Spaß machen, und davon gibt es einige“, sagt Büttner. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn viele zuhören!“

Die etablierte Medienarbeit der St.-Laurentius-Gemeinde soll unter den neuen, digitalen, jüngeren Formaten auf keinen Fall leiden. „Der gedruckte Gemeindebrief ist ein echtes Qualitätsprodukt“, sagt Jorit Gøbel. Der bleibt genau so erhalten, auch am zweimonatlichen Erscheinungsturnus ändert sich nichts. Einzig wenn dort auf den „Rückblick“-Foto-Seiten am Ende mal zu wenig Platz für die vielen Impressionen aus dem Gemeindeleben sein sollte, könne man davon auch etwas für Instagram nutzen. „Das kann sich sich sehr, sehr gut ergänzen, auch mit Blick auf die Zielgruppen“, ist sich Büttner sicher. Aber auf Kosten der klassischen Kommunikation der Gemeinde gehen Instagram und Podcast nicht – beides sind lediglich Erweiterungen der kirchlichen Medienarbeit. Mehr ist darüber hinaus derzeit nicht geplant. „Das ist auch zeitlich gar nicht drin“, wissen die beiden Pastoren.

Und wo findet man das?

Die Podcastfolgen werden unter anderem auf Spotify, Apple Music und Amazon Music zu hören sein. Der Instagram-Account der Gemeinde trägt den Namen @st_laurentius_achim.