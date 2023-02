Inspiriert durch die Schönheit der Natur

Das Werk „Der Mann im Mond“ von Uwe Hansmann. © -

Achim – Skulpturen aus Holz und Stein begegnen intuitiv expressiver Malerei und Papierkunst. Wo gibt es Übereinstimmungen? Wo sind Unterschiede, die sich in der gemeinsamen Ausstellung zeigen? Diese Fragen interessieren die Malerin Manuela Mordhorst und den Bildhauer Uwe Hansmann. Die Werke der beiden sind ab Donnerstag, 23. Februar, unter dem Titel „Begegnungen“ in der Bremischen Volksbank in Achim zu sehen.

Die Vernissage startet um 19 Uhr.

Die 1970 in Bonn geborene Manuela Mordhorst lebt in Handeloh nahe Hamburg und arbeitet in ihrem Atelier in Visselhövede. Die Liebe zu Kunst, Natur und Landschaft – besonders Inseln – wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Sie wuchs in einem musisch-künstlerischen Elternhaus auf: Ihr Vater stammt aus Sylt und ihre Mutter aus Sardinien. In den 90er-Jahren hatte sie in Köln und Bonn mit Aquarellmalerei ihre ersten Ausstellungen.

Von 2002 bis 2017 arbeitete Mordhorst als selbstständige Fotografin. Seit 2009 widmet sie sich zunehmend der Kunst. Dabei holte sie sich nach eigenen Angaben vielfältige Anregungen und handwerkliche Grundlagen bei Privatlehrern, auf Seminaren und in Workshops. So kam sie schließlich zur abstrakten Malerei.

Die Künstlerin experimentiert gern und viel mit Steinmehlen und Pigmenten, sie stellt selbst Farben, Papiere und Objekte her. Dabei malt Manuela Mordhorst intuitiv, nicht geplant und durchdacht. Sie entwirft keine Skizzen oder andere Konzepte: „Immer wieder experimentiere ich neu, um mich auf das Fremde einzulassen, das mich aus dem Vertrauten ruft und mich daran erinnert, dass alles in Bewegung ist“.

Ihre Bilder leben nach eigener Aussage von expressiven Kontrasten, von intensiven Farben und einer großen Lebendigkeit. Es sind Kompositionen mit zahlreichen Schichten, Übermalungen und Strukturen.

„Die in der Ausstellung neben der abstrakten Malerei gezeigten Papierarbeiten sind als Bildobjekte zu verstehen, die sich ebenfalls an Elementen wie Wasser, Feuer, Luft und Erde orientieren“, heißt es dazu in der Ankündigung.

Viele Werke von Mordhorst entstehen während oder nach Reisen in andere Länder, bevorzugt auf Inseln. So sind Bilder betitelt mit Amrum, Ibiza, Rügen, Sylt, Kreta, Mallorca, Sizilien und Teneriffa. Es geht aber nicht um die Darstellung von Orten, Natur oder Landstrichen, sondern um persönliche Eindrücke, Gefühle, Stimmungen und Erfahrungen.

Die umtriebige Künstlerin hat seit 2012 regelmäßig national und international an Einzel- und Gruppenausstellungen und Messepräsentationen mitgewirkt und wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem in Dallas und Kalkutta.

Vom Zahntechniker zum Bildhauer

Uwe Hansmann wurde 1962 in Hannover geboren und lebt und arbeitet in Bremen. Zunächst erlernte er den Beruf des Zahntechnikers, in dem er 1998 den Meistertitel erwarb. Seit 1995 befasst er sich mit der Bildhauerei.

Dabei war sein Beruf eine gute Grundlage: Dreidimensionales präzises Arbeiten, Kenntnisse über Materialien wie Keramik, Metall, Wachs, Kunststoff und Gips sind für die Bildhauerei sehr hilfreich. Neu war für ihn die Arbeit an Skulpturen, denn dabei wird – anders als in seinem Beruf – Material weggenommen statt hinzugefügt.

Manuela Mordhorst kreiert Bilder mit Schichten und Strukturen. © VOLKSBANK

In zahlreichen Kursen bei freischaffenden Künstlern und an der Hochschule Bremen bildete er sich intensiv fort. So erlernte er etwa den Umgang mit Holz, Stein, Ton und Porzellan. Über Kurse im Aktzeichnen schulte er seinen Blick und seine Kenntnisse über die Anatomie des Menschen. Mit dem nötigen Handwerk als Rüstzeug konnte er sich schließlich immer mehr den künstlerischen Aspekten der Bildhauerei widmen.

Besonders interessiert ihn die Natur in all ihren Ausprägungen. Das verbindet ihn mit Manuela Mordhorst ebenso wie das Interesse an der abstrakten Umsetzung.

„Hansmann interessiert und erfreut sich am vermeintlich Unscheinbaren, etwa an Teilen von Insekten und Pflanzen in ihren oft geometrischen Formen und Strukturen. Er findet es spannend, ursprünglich zweckgebundene Dinge in einen anderen Kontext zu bringen, um so ihre Ästhetik aufzuzeigen“, heißt es in der Pressemitteilung der Bank. Der Bildhauer hat sich seit 2005 etwa an 50 Einzel- und Gruppenausstellungen und mehrfach an Bildhauersymposien beteiligt. Bei der Vernissage wird er als Musiker auf der Bühne stehen.

Nach einer klangvollen Eröffnung mit dem „Mr. Fox Quintett“ erfolgt die Begrüßung durch Detlev Herrmann, Vorstand der Bremischen Volksbank. Anschließend findet ein Künstlergespräch mit Manuela Mordhorst, Uwe Hansmann und der Achimer Geschäftsstellenleiterin Ute Gajus statt.

Die Ausstellung ist bis Mitte Mai während der Servicezeiten montags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr und montags von 14.30 bis 18 Uhr zu besichtigen. Ein Besuch außerhalb der genannten Servicezeiten ist nach Anmeldung möglich. Weitere Werke sind im „Weinhaus alte Mühle“ in Achim, Asmusstraße 2, ausgestellt.